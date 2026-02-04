СМИ: США рассчитались с Венесуэлой за первую сделку по продаже нефти

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. США полностью рассчитались с Венесуэлой за первую сделку по продаже нефти, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в конце января сообщила, что в страну поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти из первых 500 миллионов.
"Соединенные Штаты вернули правительству Венесуэлы все 500 миллионов долларов, полученных от первоначальной продажи нефти в рамках сделки, достигнутой между Каракасом и Вашингтоном в прошлом месяце", - говорится в материале агентства.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов, и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.