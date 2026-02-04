Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США рассчитались с Венесуэлой за первую сделку по продаже нефти - РИА Новости, 04.02.2026
05:39 04.02.2026
СМИ: США рассчитались с Венесуэлой за первую сделку по продаже нефти
СМИ: США рассчитались с Венесуэлой за первую сделку по продаже нефти
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН
СМИ: США рассчитались с Венесуэлой за первую сделку по продаже нефти

Reuters: США рассчитались с Венесуэлой за первую сделку по продаже нефти

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. США полностью рассчитались с Венесуэлой за первую сделку по продаже нефти, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в конце января сообщила, что в страну поступили 300 миллионов долларов от продажи нефти из первых 500 миллионов.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В США выдали лицензию на продажу в Венесуэлу средств для разжижения нефти
"Соединенные Штаты вернули правительству Венесуэлы все 500 миллионов долларов, полученных от первоначальной продажи нефти в рамках сделки, достигнутой между Каракасом и Вашингтоном в прошлом месяце", - говорится в материале агентства.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов, и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп диктует Венесуэле условия торговли нефтью, заявили в Белом доме
