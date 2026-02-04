Рейтинг@Mail.ru
США приняли просьбу Ирана перенести переговоры из Турции, сообщили Axios - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ssha-2072079156.html
США приняли просьбу Ирана перенести переговоры из Турции, сообщили Axios
США приняли просьбу Ирана перенести переговоры из Турции, сообщили Axios - РИА Новости, 04.02.2026
США приняли просьбу Ирана перенести переговоры из Турции, сообщили Axios
Администрация президента США Дональда Трампа приняла просьбу Тегерана перенести переговоры по иранской ядерной программе из Турции, они, как ожидается,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T05:28:00+03:00
2026-02-04T05:28:00+03:00
в мире
сша
оман
иран
дональд трамп
стив уиткофф
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260203/ssha-2072060955.html
https://ria.ru/20260203/iran-2071984063.html
сша
оман
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оман, иран, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи
В мире, США, Оман, Иран, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи
США приняли просьбу Ирана перенести переговоры из Турции, сообщили Axios

Axios: США приняли просьбу Ирана перенести переговоры из Турции

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приняла просьбу Тегерана перенести переговоры по иранской ядерной программе из Турции, они, как ожидается, состоятся в пятницу в Омане, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на арабский источник.
Ранее портал сообщил, что Иран потребовал изменить место проведения и формат переговоров с США в пятницу, хочет их переноса в Оман.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран проведет переговоры с США в ближайшие дни
Вчера, 23:43
"Администрация Трампа согласилась на просьбу Ирана перенести переговоры из Турции... Переговоры между США и Ираном, как ожидается, состоятся в Омане в пятницу", - написал Равид в соцсети Х.
По словам источника портала, продолжаются переговоры по вопросу о том, присоединятся ли к встрече в Омане представители арабских и мусульманских стран региона.
Портал Axios ранее сообщал, что спецпредставитель США Стив Уиткофф в пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами. Во вторник портал Ynet сообщил, что Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьером Биньямину Нетаньяху.
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран не будет обсуждать вопросы обороны на переговорах с США, пишет Reuters
Вчера, 16:20
 
В миреСШАОманИранДональд ТрампСтив УиткоффАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала