https://ria.ru/20260204/ssha-2072072044.html
В США выдали лицензию на продажу в Венесуэлу средств для разжижения нефти
В США выдали лицензию на продажу в Венесуэлу средств для разжижения нефти - РИА Новости, 04.02.2026
В США выдали лицензию на продажу в Венесуэлу средств для разжижения нефти
Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на продажу в Венесуэлу американских разбавителей для разжижения тяжёлой нефти. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T02:41:00+03:00
2026-02-04T02:41:00+03:00
2026-02-04T02:41:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
министерство финансов сша
pdvsa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260203/tramp-2072050054.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, министерство финансов сша, pdvsa
В мире, Венесуэла, США, Министерство финансов США, PDVSA
В США выдали лицензию на продажу в Венесуэлу средств для разжижения нефти
Минфин США выдал лицензию на продажу в Венесуэлу средств для разжижения нефти