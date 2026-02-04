Рейтинг@Mail.ru
В США выдали лицензию на продажу в Венесуэлу средств для разжижения нефти - РИА Новости, 04.02.2026
02:41 04.02.2026
В США выдали лицензию на продажу в Венесуэлу средств для разжижения нефти
в мире, венесуэла, сша, министерство финансов сша, pdvsa
В мире, Венесуэла, США, Министерство финансов США, PDVSA
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на продажу в Венесуэлу американских разбавителей для разжижения тяжёлой нефти.
"Все операции... которые обычно являются сопроводительными и необходимыми для экспорта, реэкспорта, продажи, перепродажи, поставки, хранения, маркетинга, доставки или транспортировки разбавителей американского происхождением в Венесуэлу, разрешаются при условии, что любой договор о таких операциях с правительством Венесуэлы, (венесуэльской нефтяной компании - ред.) PDVSA или субъектами PDVSA содержит положение о том, что законодательство Соединённых Штатов или любой юрисдикции в пределах США регулирует такой договор, и что любое разрешение споров по договору должно происходить на территории США", - говорится в лицензии Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
