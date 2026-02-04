Рейтинг@Mail.ru
Напавший на ребенка в Шереметьево получил поддельную справку от психиатра
22:40 04.02.2026
Напавший на ребенка в Шереметьево получил поддельную справку от психиатра
Напавший на ребенка в Шереметьево получил поддельную справку от психиатра
Напавший на ребенка в Шереметьево получил поддельную справку от психиатра

Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ХИМКИ (Московская обл.), 4 фев - РИА Новости. Злоумышленнику, бросившему на пол ребенка в аэропорту "Шереметьево", выдали поддельную справку о том, что он не состоит на учете у нарколога и психиатра в Белоруссии, сообщил адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.
По его словам, Витиков, будучи на учете в больнице в Белоруссии, уговорил врачей выдать ему справку, свидетельствующую о том, что он на нем не состоит.
«
"Он в суде подтвердил то, что он (Витиков - ред.) уговорил врача дать ему эту справку, которую впоследствии предоставил работодателю на территории Российской Федерации с целью выезда в город Каир для выполнения своих трудовых обязанностей", - заявил Шарифов журналистам.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка, подняв его, а затем с силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленник прибыл рейсом из Каира.
В ходе следствия 31-летнему иностранцу проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечали в подмосковном главке СК. Выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Свою вину в совершении преступления Витиков признал.
