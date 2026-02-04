Напавший на ребенка в Шереметьево получил поддельную справку от психиатра

ХИМКИ (Московская обл.), 4 фев - РИА Новости. Злоумышленнику, бросившему на пол ребенка в аэропорту "Шереметьево", выдали поддельную справку о том, что он не состоит на учете у нарколога и психиатра в Белоруссии, сообщил адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.