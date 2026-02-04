https://ria.ru/20260204/spiridonov-2072144596.html
Один из фигурантов дела о хищениях на курских фортификациях не признал вину
Один из фигурантов дела о хищениях на курских фортификациях не признал вину - РИА Новости, 04.02.2026
Один из фигурантов дела о хищениях на курских фортификациях не признал вину
Обвиняемый в хищениях на фортификациях экс-замгендиректора "Корпорации развития Курской области" Дмитрий Спиридонов в суде не признал свою вину, передает... РИА Новости, 04.02.2026
курск
Один из фигурантов дела о хищениях на курских фортификациях не признал вину
Обвиняемый в хищениях на курских фортификациях Спиридонов не признал вину