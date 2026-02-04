Рейтинг@Mail.ru
Один из фигурантов дела о хищениях на курских фортификациях не признал вину - РИА Новости, 04.02.2026
12:18 04.02.2026
Один из фигурантов дела о хищениях на курских фортификациях не признал вину
Один из фигурантов дела о хищениях на курских фортификациях не признал вину - РИА Новости, 04.02.2026
Один из фигурантов дела о хищениях на курских фортификациях не признал вину
Обвиняемый в хищениях на фортификациях экс-замгендиректора "Корпорации развития Курской области" Дмитрий Спиридонов в суде не признал свою вину, передает... РИА Новости, 04.02.2026
Один из фигурантов дела о хищениях на курских фортификациях не признал вину

Обвиняемый в хищениях на курских фортификациях Спиридонов не признал вину

Проходящий обвиняемым по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений Дмитрий Спиридонов на заседании суда в Ленинском районном суде в Курске
КУРСК, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемый в хищениях на фортификациях экс-замгендиректора "Корпорации развития Курской области" Дмитрий Спиридонов в суде не признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Я не признаю себя виновным в предъявленном обвинении ... Ни в какую преступную группу я не входил и никаких таких действий я не совершал", - ответил Спиридонов на вопрос судьи, признает ли он свою вину в хищениях.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала