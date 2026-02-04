Спецоперация, 4 февраля: освобождение Степановки и Староукраинки

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск освободила Степановку в ДНР, группировка "Восток" освободила Староукраинку в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду.

Кроме того, "Южная", "Восток" и другие группировки ВС РФ, участвующие в спецоперации, улучшили тактическое положение. нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили до 1390 военнослужащих.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Староукраинку в Запорожской области © Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Староукраинку в Запорожской области

Также украинские подразделения лишились двух танков, десяти боевых бронированных машин, пусковой установки РСЗО HIMARS, 13 артиллерийских орудий, двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четырех станций радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинской военной промышленности и ВСУ, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Юг" освободили Степановку в ДНР © Инфографика Подразделения группировки войск "Юг" освободили Степановку в ДНР

Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, 22 снаряда HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 139 беспилотников самолетного типа.

Второй раунд

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа группы российских, американских и украинских переговорщиков в Абу-Даби начнется в среду в любом случае. Он подчеркнул, что участники сами на месте регулируют время начала переговоров.

Источник сообщил РИА Новости, что пресса на переговоры не приглашена, они пройдут в закрытом режиме. Также не планируется пресс-конференция по их завершении.

МИД ОАЭ во второй половине дня сообщил о начале второго раунда переговоров "в рамках продолжающихся дипломатических усилий по продвижению политического процесса для урегулирования кризиса" и опубликовал первые фотографии с этой встречи. В ОАЭ рассчитывают, что стороны смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом на первом раунде переговоров.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Россия продолжает СВО

Кроме того, как заявил Песков, Москва признательна Вашингтону за усилия по поиску урегулирования на Украине , в том числе в организации трехсторонних переговоров. Позиция России, по его словам, предельно понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам. Однако, пока Киевом не приняты соответствующие решения, Россия продолжает СВО, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Заместитель главного военного прокурора РФ Александр Девятко сообщил, что с участием военных прокуроров суды общей юрисдикции и военные суды вынесли приговоры более чем 500 представителям украинских вооруженных формирований, причем более 400 приговоров в отношении лиц, осужденных за террористическое вторжение на территорию Курской области

Владимир Барбин. Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины, на реализацию этой задач выделено порядка 70 миллионов евро, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене

Она была значительной

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине, она была значительной. Песков ранее подтвердил, что от Трампа поступала соответствующая просьба, речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.

В то же время агентство Блумберг передает, что США подготовили новые санкции против России, но нет признаков того, что они будут применены.

Турецкий дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Турция не получала обращений от сторон по вопросу возобновления переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле , однако готова принять их в любое время.

Новое командование и верификация терминалов

ДНР. Министерство энергетики Украины сообщило в среду, что Сумская, Днепропетровская, Черниговская области частично остались без электроснабжения. Также частично обесточены потребители в подконтрольных ВСУ частях Херсонской, Запорожской областей

Руководство частной украинской компании, поставившей ВСУ бракованные мины на 13 миллионов долларов, планировало присвоить еще 580 миллионов долларов на госконтрактах, заявил на пресс-конференции в среду начальник отдела управления Госбюро расследований Украины (ГБР) Вадим Приймачок

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании нового командования беспилотных систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Министр обороны Украины Михаил Федоров призвал украинских военных верифицировать все терминалы Starlink, чтобы они могли работать после блокировки.

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что ВСУ за один раз выпустили столько ракет Patriot, сколько США производят за полмесяца. За один удар, по его словам "вылетело" 25 ракет, а способности производства в США - 55 ракет в месяц.