Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики "Востока" рассказали о боях в Придорожном - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/spetsoperatsiya-2072201217.html
Штурмовики "Востока" рассказали о боях в Придорожном
Штурмовики "Востока" рассказали о боях в Придорожном - РИА Новости, 04.02.2026
Штурмовики "Востока" рассказали о боях в Придорожном
Российским военнослужащим в населённом пункте Придорожное Запорожской области противостояли настоящие боевики, а не просто мобилизованные украинцы, но даже их... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:16:00+03:00
2026-02-04T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642756_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_560c103b8507dee311f59600852b4abb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642756_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_70963bd03d44d811efa29d4ac2507f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Штурмовики "Востока" рассказали о боях в Придорожном

Штурмовики "Востока" рассказали, как застали врасплох боевиков ВСУ в Придорожном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российским военнослужащим в населённом пункте Придорожное Запорожской области противостояли настоящие боевики, а не просто мобилизованные украинцы, но даже их бойцы смогли застать врасплох, рассказали штурмовики группировки "Восток".
Об освобождении Придорожного штурмовыми подразделениями 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" Минобороны РФ сообщило 2 февраля.
«

"Противник жесток, он сдаваться не будет, потому что это не мобилизованные, это конкретные боевики", - приведены слова разведчика с позывным "Данзик" в сообщении ведомства.

По его словам, в одном из опорных пунктов бойцам удалось уничтожить до семи украинских военнослужащих.
"Противник сидел на точках, на своих опорных пунктах. При нашем заходе они начали отражать… растерянные были. И мы все оперативно сделали, сработали. Да они не успели прийти в боевую готовность. Мы сработали очень хорошо", - рассказал штурмовик с позывным "Аквамэн".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала