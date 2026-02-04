https://ria.ru/20260204/spetsoperatsiya-2072201217.html
Штурмовики "Востока" рассказали о боях в Придорожном
Российским военнослужащим в населённом пункте Придорожное Запорожской области противостояли настоящие боевики, а не просто мобилизованные украинцы, но даже их...
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Штурмовики "Востока" рассказали, как застали врасплох боевиков ВСУ в Придорожном
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российским военнослужащим в населённом пункте Придорожное Запорожской области противостояли настоящие боевики, а не просто мобилизованные украинцы, но даже их бойцы смогли застать врасплох, рассказали штурмовики группировки "Восток".
Об освобождении Придорожного штурмовыми подразделениями 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" Минобороны РФ
сообщило 2 февраля.
"Противник жесток, он сдаваться не будет, потому что это не мобилизованные, это конкретные боевики", - приведены слова разведчика с позывным "Данзик" в сообщении ведомства.
По его словам, в одном из опорных пунктов бойцам удалось уничтожить до семи украинских военнослужащих.
"Противник сидел на точках, на своих опорных пунктах. При нашем заходе они начали отражать… растерянные были. И мы все оперативно сделали, сработали. Да они не успели прийти в боевую готовность. Мы сработали очень хорошо", - рассказал штурмовик с позывным "Аквамэн".