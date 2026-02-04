Штурмовики "Востока" рассказали о боях в Придорожном

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российским военнослужащим в населённом пункте Придорожное Запорожской области противостояли настоящие боевики, а не просто мобилизованные украинцы, но даже их бойцы смогли застать врасплох, рассказали штурмовики группировки "Восток".

"Противник жесток, он сдаваться не будет, потому что это не мобилизованные, это конкретные боевики", - приведены слова разведчика с позывным "Данзик" в сообщении ведомства.

"Противник сидел на точках, на своих опорных пунктах. При нашем заходе они начали отражать… растерянные были. И мы все оперативно сделали, сработали. Да они не успели прийти в боевую готовность. Мы сработали очень хорошо", - рассказал штурмовик с позывным "Аквамэн".