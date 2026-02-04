Морпехи ликвидировали пять боевиков ВСУ при освобождении Сухецкого

ДОНЕЦК, 4 фев— РИА Новости. Двое российских военнослужащих при зачистке населенного пункта Сухецкое в ДНР уничтожили пятерых боевиков ВСУ, атаковавших из замаскированного укрытия, рассказал РИА Новости заместитель командира десантно-штурмового батальона 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", капитан Яков Черновалов.

"Двойка (два бойца - ред.) выдвинулась на зачистку дома, скрытно подошли, забросали противника гранатами, после чего зашли в дом и закрепились", — рассказал Черновалов.

Спустя некоторое время, отметил офицер, в сторону российских военнослужащих из-под земли была брошена граната.

"Позже выяснилось, что под домом был оборудован подкоп. Его также зачистили и досмотрели. В результате противник был уничтожен — порядка пяти-шести человек", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, российские военные в ходе боевых действий зачистили два подвала, все помещения были тщательно досмотрены, а сам населенный пункт полностью взят под контроль.

"Наши бойцы отработали профессионально, молодцы", — подчеркнул Черновалов.

Операторы беспилотников и артиллеристы наносили огневое поражение противнику артиллерией и FPV-дронами, после чего штурмовые группы заходят для окончательной зачистки.

"Идеальный штурм — это когда пришли, проверили, доработали, убедились, что противника нет, и пошли дальше", — заключил капитан.