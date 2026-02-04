https://ria.ru/20260204/spetsoperatsiya-2072077954.html
Минобороны рассказало о работе связистов на левом берегу Днепра
Минобороны рассказало о работе связистов на левом берегу Днепра - РИА Новости, 04.02.2026
Минобороны рассказало о работе связистов на левом берегу Днепра
Военнослужащие подразделения связи 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечивают бесперебойное управление войсками на левом берегу Днепра,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T05:08:00+03:00
2026-02-04T05:08:00+03:00
2026-02-04T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509431_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_ca0a2138efd5d718e2dd70e9f7707f9a.jpg
https://ria.ru/20260204/spetsoperatsiya-2072077829.html
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509431_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_fc765bede7323321979202f327b6f0ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепр (река), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о работе связистов на левом берегу Днепра
Связисты обеспечивают непрерывное управление ВС РФ на левом берегу Днепра
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Военнослужащие подразделения связи 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечивают бесперебойное управление войсками на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны России.
"Связисты находятся под постоянной угрозой обнаружения разведывательными БПЛА противника и могут в любой момент оказаться под ударом дронов-камикадзе ВСУ. Однако работы по восстановлению поврежденного оборудования ведутся, несмотря ни на что, - ведь без устойчивой связи невозможно обеспечить непрерывное управление подразделениями на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны России, профессиональные и оперативные действия российских военнослужащих подразделений связи обеспечивают непрерывный обмен информацией командиров с подразделениями для корректировки боевой работы.