Минобороны рассказало о работе связистов на левом берегу Днепра - РИА Новости, 04.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 04.02.2026
Минобороны рассказало о работе связистов на левом берегу Днепра
Минобороны рассказало о работе связистов на левом берегу Днепра
Военнослужащие подразделения связи 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечивают бесперебойное управление войсками на левом берегу Днепра,... РИА Новости, 04.02.2026
Минобороны рассказало о работе связистов на левом берегу Днепра

Связисты обеспечивают непрерывное управление ВС РФ на левом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Военнослужащие подразделения связи 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечивают бесперебойное управление войсками на левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны России.
"Связисты находятся под постоянной угрозой обнаружения разведывательными БПЛА противника и могут в любой момент оказаться под ударом дронов-камикадзе ВСУ. Однако работы по восстановлению поврежденного оборудования ведутся, несмотря ни на что, - ведь без устойчивой связи невозможно обеспечить непрерывное управление подразделениями на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны России, профессиональные и оперативные действия российских военнослужащих подразделений связи обеспечивают непрерывный обмен информацией командиров с подразделениями для корректировки боевой работы.
Российские военнослужащие
Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО
