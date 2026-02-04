Минобороны рассказало о работе связистов на левом берегу Днепра

"Связисты находятся под постоянной угрозой обнаружения разведывательными БПЛА противника и могут в любой момент оказаться под ударом дронов-камикадзе ВСУ. Однако работы по восстановлению поврежденного оборудования ведутся, несмотря ни на что, - ведь без устойчивой связи невозможно обеспечить непрерывное управление подразделениями на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении.