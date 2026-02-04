https://ria.ru/20260204/spetsoperatsiya-2072077829.html
Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО
Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 04.02.2026
Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО
Внимание к едва заметным пролетам украинских дронов позволяет находить районы работы ВСУ, рассказал на видео Минобороны России командир отделения БПЛА... РИА Новости, 04.02.2026
Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО
ВС РФ находит большие цели в зоне СВО благодаря вниманию к мелким деталям
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Внимание к едва заметным пролетам украинских дронов позволяет находить районы работы ВСУ, рассказал на видео Минобороны России командир отделения БПЛА группировки войск "Центр" с позывным "Бычин".
"Бывает также еле заметно пролетел Mavic, моточки слегка видно. Если обратил внимание, проследил за ним - все. Где он сел, где его подобрали - это район работы БПЛА противника", - сказал "Бычин".
Как отметили в МО, российские бойцы в своей работе используют БПЛА "Скат-350М", предназначенный для воздушного наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также точного наведения средств поражения подразделений группировки на военные объекты ВСУ
"Подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Центр" круглосуточно ведут разведку, предавая координаты целей штурмовым, артиллерийским подразделениям, а так же авиации", - заключили в российском военном ведомстве.