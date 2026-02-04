Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 04.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 04.02.2026
Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО
Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО
Внимание к едва заметным пролетам украинских дронов позволяет находить районы работы ВСУ, рассказал на видео Минобороны России командир отделения БПЛА... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
2026
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО

ВС РФ находит большие цели в зоне СВО благодаря вниманию к мелким деталям

Российские военнослужащие
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Внимание к едва заметным пролетам украинских дронов позволяет находить районы работы ВСУ, рассказал на видео Минобороны России командир отделения БПЛА группировки войск "Центр" с позывным "Бычин".
"Бывает также еле заметно пролетел Mavic, моточки слегка видно. Если обратил внимание, проследил за ним - все. Где он сел, где его подобрали - это район работы БПЛА противника", - сказал "Бычин".
Штурмовики "Центра" рассказали подробности освобождения Сухецкого
Штурмовики "Центра" рассказали подробности освобождения Сухецкого
05:04
Как отметили в МО, российские бойцы в своей работе используют БПЛА "Скат-350М", предназначенный для воздушного наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также точного наведения средств поражения подразделений группировки на военные объекты ВСУ.
"Подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Центр" круглосуточно ведут разведку, предавая координаты целей штурмовым, артиллерийским подразделениям, а так же авиации", - заключили в российском военном ведомстве.
ВС России активно уничтожают боевую технику ВСУ в Сумской области
ВС России активно уничтожают боевую технику ВСУ в Сумской области
05:02
 
