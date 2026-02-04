Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики "Центра" рассказали подробности освобождения Сухецкого
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 04.02.2026
Штурмовики "Центра" рассказали подробности освобождения Сухецкого
Штурмовики "Центра" рассказали подробности освобождения Сухецкого - РИА Новости, 04.02.2026
Штурмовики "Центра" рассказали подробности освобождения Сухецкого
Штурмовики 55-й дивизии морской пехоты группировки войск "Центр" на видео Минобороны России рассказали подробности освобождения населенного пункта Сухецкое в... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T05:04:00+03:00
2026-02-04T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
Штурмовики "Центра" рассказали подробности освобождения Сухецкого

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Штурмовики 55-й дивизии морской пехоты группировки войск "Центр" на видео Минобороны России рассказали подробности освобождения населенного пункта Сухецкое в Донецкой Народной Республике.
Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Сухецкое сообщалось 1 февраля.
ВС России активно уничтожают боевую технику ВСУ в Сумской области
05:02
"Выдвинулись с юга, с шахты через поле. Зашли в населенный пункт Сухецкое, закрепились там на несколько дней, досмотрели несколько подвалов, после чего начали двигаться дальше на север, на северо-запад, досматривать подвалы, зачищать. Два подвала было с противником. Противник был уничтожен, зачищены все подвалы, досмотрен полностью населенный пункт, закрепились на нем. Двигались, как правило, по погоде, то есть либо это снег был, либо это был туман, потому что сейчас передвижение очень проблематичное, большое количество дронов, наблюдателей, агродроны, FPV-дроны. Поэтому наши парни двигались скрытно, перемещались от подвала к подвалу, от укрытия к укрытию", - рассказал замкомандира десантно-штурмовой бригады с позывным "Черный".
В Минобороны отметили, что противник создал плотную систему обороны, с множеством ходов и траншей, а также системой наблюдения. Но несмотря на крепкие морозы и ясное небо, что позволяло ВСУ активно использовать дроны, морпехи выполнили поставленные задачи, уничтожив большое количество личного состава противника и более десяти единиц различной техники.
"Штурмовики морской пехоты в составе группировки войск "Центр" продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики и ежедневно продвигаются в глубину обороны противника", - заключили в российском военном ведомстве.
Более двух третей мобилизованных убегают из ВСУ, рассказали силовики
Вчера, 21:52
 
