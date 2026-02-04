https://ria.ru/20260204/spetsoperatsiya-2072063047.html
ВС России уничтожили украинскую ДРГ
ВС России уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 04.02.2026
ВС России уничтожили украинскую ДРГ
Группа материально-технического обеспечения российских Вооруженных сил во время доставки боеприпасов и провизии заметила украинскую диверсионно-разведывательную РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:08:00+03:00
2026-02-04T00:08:00+03:00
2026-02-04T00:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071840732.html
https://ria.ru/20260203/spetsoperatsiya-2071838351.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ВС России уничтожили украинскую ДРГ
Группа снабжения ВС России уничтожила украинскую ДРГ
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группа материально-технического обеспечения российских Вооруженных сил во время доставки боеприпасов и провизии заметила украинскую диверсионно-разведывательную группу и уничтожила ее, сообщили в Минобороны РФ.
"Гвардии младший сержант Роман Чамаев в составе группы материально-технического обеспечения выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов и провизии на позиции мотострелкового подразделения, находящиеся вблизи линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
Во время движения его автомобиль попал под минометный обстрел противника. Чамаев отдал команду водителю свернуть в лес, личному составу - покинуть машину и занять укрытие в безопасном удалении от нее.
После этого младший сержант заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника и принял решение вступить в стрелковый бой.
"Боевики не ожидали, что по ним с фланга откроется огонь, и были уничтожены российскими военнослужащими. Гвардии младший сержант Роман Чамаев в ходе боя ликвидировал большую часть вражеской диверсионно-разведывательной группы", - добавили в МО РФ
.
Отмечается, что после этого группа продолжила движение, доставила провизию и боекомплект и вернулась в исходный район.
Благодаря смелым и решительным действиям гвардии младшего сержанта боевая задача была выполнена, мотострелковое подразделение в срок получило боеприпасы и провизию для продолжения наступательных действий, подчеркнули в российском ведомстве.