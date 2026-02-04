Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинскую ДРГ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 04.02.2026
ВС России уничтожили украинскую ДРГ
ВС России уничтожили украинскую ДРГ - РИА Новости, 04.02.2026
ВС России уничтожили украинскую ДРГ
Группа материально-технического обеспечения российских Вооруженных сил во время доставки боеприпасов и провизии заметила украинскую диверсионно-разведывательную РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
ВС России уничтожили украинскую ДРГ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группа материально-технического обеспечения российских Вооруженных сил во время доставки боеприпасов и провизии заметила украинскую диверсионно-разведывательную группу и уничтожила ее, сообщили в Минобороны РФ.
"Гвардии младший сержант Роман Чамаев в составе группы материально-технического обеспечения выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов и провизии на позиции мотострелкового подразделения, находящиеся вблизи линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
Во время движения его автомобиль попал под минометный обстрел противника. Чамаев отдал команду водителю свернуть в лес, личному составу - покинуть машину и занять укрытие в безопасном удалении от нее.
После этого младший сержант заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника и принял решение вступить в стрелковый бой.
"Боевики не ожидали, что по ним с фланга откроется огонь, и были уничтожены российскими военнослужащими. Гвардии младший сержант Роман Чамаев в ходе боя ликвидировал большую часть вражеской диверсионно-разведывательной группы", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что после этого группа продолжила движение, доставила провизию и боекомплект и вернулась в исходный район.
Благодаря смелым и решительным действиям гвардии младшего сержанта боевая задача была выполнена, мотострелковое подразделение в срок получило боеприпасы и провизию для продолжения наступательных действий, подчеркнули в российском ведомстве.
