ВС России уничтожили украинскую ДРГ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группа материально-технического обеспечения российских Вооруженных сил во время доставки боеприпасов и провизии заметила украинскую диверсионно-разведывательную группу и уничтожила ее, сообщили в Минобороны РФ.

"Гвардии младший сержант Роман Чамаев в составе группы материально-технического обеспечения выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов и провизии на позиции мотострелкового подразделения, находящиеся вблизи линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Во время движения его автомобиль попал под минометный обстрел противника. Чамаев отдал команду водителю свернуть в лес, личному составу - покинуть машину и занять укрытие в безопасном удалении от нее.

После этого младший сержант заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника и принял решение вступить в стрелковый бой.

"Боевики не ожидали, что по ним с фланга откроется огонь, и были уничтожены российскими военнослужащими. Гвардии младший сержант Роман Чамаев в ходе боя ликвидировал большую часть вражеской диверсионно-разведывательной группы", - добавили в МО РФ

Отмечается, что после этого группа продолжила движение, доставила провизию и боекомплект и вернулась в исходный район.