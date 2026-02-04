Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области начали готовить специалистов по БПЛА
04.02.2026
В Нижегородской области начали готовить специалистов по БПЛА
В Нижегородской области начали готовить специалистов по БПЛА
В Нижегородской области начали готовить специалистов по БПЛА

В училище Нижегородской области начали готовить специалистов по БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Специалистов в области беспилотных систем начали готовить на базе Нижегородского гвардейского высшего военно-инженерного командного училища. Курсантов трех курсов обучают пилотированию дронов, созданию на 3D-принтере необходимых элементов, а также самостоятельной разборке и сборке различных образов БПЛА.
"Обучение у нас начали проходить курсанты первого, второго и третьего курсов, так как училище совсем недавно открылось. Это как базовое обучение - русский язык, математика, физика, так и обучение непосредственно по специальностям, в том числе радиотехнические основы. Затем мы переходим на более сложные элементы - проходим обучение по курсовому проектированию, проектированию различного рода систем. Кроме того, курсантами выполняется работа по установке плат, сборке беспилотных систем, они обучаются различным сбросам с БПЛА и печати на 3D-принтерах", - рассказал журналистам преподаватель кафедры электроснабжения и радиотелемеханики, капитан Игорь Болтенков.
В училище располагается вся необходимая для обучения инфраструктура - от классов, в которых курсанты знакомятся с теорией, до крытых и открытых полигонов, где проходят практические занятия, включая преодоление трасс различной сложности.
