Число погибших от снегопадов в Японии с 20 января выросло до 35
Число погибших от снегопадов в Японии с 20 января выросло до 35 - РИА Новости, 04.02.2026
Число погибших от снегопадов в Японии с 20 января выросло до 35
Число погибших в связи со снегопадами в Японии с 20 января выросло до 35, такие выводы следуют из анализа статистики главного пожарного управления страны,... РИА Новости, 04.02.2026
Число погибших от снегопадов в Японии с 20 января выросло до 35
В Японии с 20 января из-за снегопадов погибли 35 человек, 393 пострадали