Число погибших от снегопадов в Японии с 20 января выросло до 35 - РИА Новости, 04.02.2026
08:43 04.02.2026
Число погибших от снегопадов в Японии с 20 января выросло до 35
Число погибших от снегопадов в Японии с 20 января выросло до 35
2026
Новости
Число погибших от снегопадов в Японии с 20 января выросло до 35

ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Число погибших в связи со снегопадами в Японии с 20 января выросло до 35, такие выводы следуют из анализа статистики главного пожарного управления страны, документ есть в распоряжении РИА Новости.
От снегопадов пострадали 393 человека, травмы у 126 из них оцениваются как тяжелые.
Несколько волн снегопадов с 20 января обрушились на север и северо-запад Японии.
В Нью-Йорке горы снега конкурируют с горами мусора
Вчера, 22:43
 
