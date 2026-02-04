Юрист ответил на вопрос, можно ли самому убирать снег с крыши

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести субсидии на оплату услуг ЖКХ для граждан, которые на добровольной основе принимают участие в работах по содержанию имущества, в том числе помогают в уборке снега и наледи, обращение с соответствующим предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину имеется в распоряжении РИА Новости.

Он отметил, что, если не огородить площадку, не выставить предупреждения и не обеспечить безопасный периметр и пострадают прохожие или будет повреждено чужое имущество, например, припаркованные автомобили, ответственность ляжет на того, кто организовал и выполнял сброс. По его словам, в таком случае речь, как правило, идет о возмещении вреда в гражданском порядке, а при травмах - о более серьезных правовых последствиях.