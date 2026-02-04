Рейтинг@Mail.ru
Юрист ответил на вопрос, можно ли самому убирать снег с крыши
11:35 04.02.2026
Юрист ответил на вопрос, можно ли самому убирать снег с крыши
Юрист ответил на вопрос, можно ли самому убирать снег с крыши - РИА Новости, 04.02.2026
Юрист ответил на вопрос, можно ли самому убирать снег с крыши
Убирать снег с крыши инициативно можно, но важно соблюдать правила безопасности, заявил юрист Михаил Салкин. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:35:00+03:00
2026-02-04T11:35:00+03:00
общество, тсж
Общество, ТСЖ
Юрист ответил на вопрос, можно ли самому убирать снег с крыши

Юрист Салкин: убирать снег с крыши можно, но с соблюдением правил безопасности

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЧистка крыши от снега в Москве
Чистка крыши от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Чистка крыши от снега в Москве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Убирать снег с крыши инициативно можно, но важно соблюдать правила безопасности, заявил юрист Михаил Салкин.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести субсидии на оплату услуг ЖКХ для граждан, которые на добровольной основе принимают участие в работах по содержанию имущества, в том числе помогают в уборке снега и наледи, обращение с соответствующим предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину имеется в распоряжении РИА Новости.
"Чистить крышу от снега инициативно в целом можно, но важно помнить, она относится к общему имуществу, а порядок доступа и работ определяет управляющая организация, ТСЖ или ЖСК. Самовольные действия, связанные с проникновением через закрытые технические помещения, срывом запорных устройств, вскрытием замков, вмешательством в инженерное оборудование, создают основания для претензий и в отдельных случаях для административной ответственности. На практике вас могут просто не пустить на крышу и формально будут правы: уборка снега с кровли относится к работам повышенной опасности (работы на высоте) и требует соблюдения правил охраны труда", - сказал Салкин онлайн-изданию NEWS.ru.
Он отметил, что, если не огородить площадку, не выставить предупреждения и не обеспечить безопасный периметр и пострадают прохожие или будет повреждено чужое имущество, например, припаркованные автомобили, ответственность ляжет на того, кто организовал и выполнял сброс. По его словам, в таком случае речь, как правило, идет о возмещении вреда в гражданском порядке, а при травмах - о более серьезных правовых последствиях.
