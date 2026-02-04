Рейтинг@Mail.ru
Анохин: новые правила поступления помогут прогрессу смоленского СПО
Смоленская область
Смоленская область
 
20:09 04.02.2026
Анохин: новые правила поступления помогут прогрессу смоленского СПО
Анохин: новые правила поступления помогут прогрессу смоленского СПО - РИА Новости, 04.02.2026
Анохин: новые правила поступления помогут прогрессу смоленского СПО
Новые правила поступления в учреждения среднего профессионального образования станут частью работы по развитию системы СПО в Смоленской области, сообщил... РИА Новости, 04.02.2026
смоленская область
смоленская область
василий анохин
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
смоленская область
Анохин: новые правила поступления помогут прогрессу смоленского СПО

Василий Анохин: новые правила поступления помогут развитию СПО Смоленщины

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новые правила поступления в учреждения среднего профессионального образования станут частью работы по развитию системы СПО в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Мы делаем все необходимое, чтобы выпускники колледжей и техникумов получали современные востребованные профессии и оставались работать на наших предприятиях и в учреждениях. Активно развиваем целевое обучение, реализуем целый комплекс мер поддержки целевиков и молодых профессионалов, модернизируем учебные учреждения", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Анохин отметил, что в 2025 году больше половины выпускников 9 классов Смоленской области поступили в колледжи и техникумы. В 2026 году выросло число бюджетных мест в учреждения СПО.
"В этом году поступить на ряд специальностей будет проще. Смоленская область участвует в федеральном эксперименте министерства просвещения России по расширению доступности СПО. О реализации проекта говорили на заседании правительства региона", – сказал глава региона.
Эксперимент стартовал в прошлом году в трех субъектах – в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. С этого года эта практика будет применяться еще в девяти регионах, в числе которых и Смоленская область. Так, для поступления в колледжи и техникумы выпускникам девятых классов будет достаточно сдать только два обязательных экзамена – русский язык и математику. После этого школьник гарантированно зачисляется на бюджетное место по 25 профессиям и специальностям из регионального перечня, заявил Анохин.
Смоленская область, Василий Анохин, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
