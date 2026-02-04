Анохин: новые правила поступления помогут прогрессу смоленского СПО

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новые правила поступления в учреждения среднего профессионального образования станут частью работы по развитию системы СПО в Смоленской области, Новые правила поступления в учреждения среднего профессионального образования станут частью работы по развитию системы СПО в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Мы делаем все необходимое, чтобы выпускники колледжей и техникумов получали современные востребованные профессии и оставались работать на наших предприятиях и в учреждениях. Активно развиваем целевое обучение, реализуем целый комплекс мер поддержки целевиков и молодых профессионалов, модернизируем учебные учреждения", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Анохин отметил, что в 2025 году больше половины выпускников 9 классов Смоленской области поступили в колледжи и техникумы. В 2026 году выросло число бюджетных мест в учреждения СПО.

"В этом году поступить на ряд специальностей будет проще. Смоленская область участвует в федеральном эксперименте министерства просвещения России по расширению доступности СПО. О реализации проекта говорили на заседании правительства региона", – сказал глава региона.