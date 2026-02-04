Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как морозы и перепады температур влияют на смартфоны - РИА Новости, 04.02.2026
05:37 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/smartfon-2072079701.html
Россиянам рассказали, как морозы и перепады температур влияют на смартфоны
Детали смартфонов, особенно батареи и сенсорные экраны, уязвимы к морозам и перепадам температур - из-за них устройства могут постепенно терять работоспособность
2026-02-04T05:37:00+03:00
2026-02-04T05:37:00+03:00
общество, билайн
Общество, Билайн
Россиянам рассказали, как морозы и перепады температур влияют на смартфоны

РИА Новости: смартфоны постепенно теряют работоспособность из-за морозов

© iStock.com / zamrznutitonoviДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© iStock.com / zamrznutitonovi
Девушка использует смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Детали смартфонов, особенно батареи и сенсорные экраны, уязвимы к морозам и перепадам температур - из-за них устройства могут постепенно терять работоспособность, рассказали РИА Новости в "Билайне".
"Больше всего холодов боятся батареи и сенсорные экраны. Но и другие детали устройства могут быть уязвимы к понижениям и скачкам температуры - и реагировать на них временным снижением работоспособности, ухудшением качества работы или даже необратимой поломкой", - сказали в компании.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Названы основные причины ухудшения звука в смартфоне
24 января, 07:14
Так, электролит в аккумуляторе смартфона густеет от холода - из-за этого батарея быстрее разряжается или показывает неправильный остаточный заряд. Как следствие, устройство может отключаться на морозе или хуже держать зарядку в дальнейшем. В холодную погоду повышается риск повреждений металлических элементов из-за того, что металлы сжимаются, а пластик становится хрупким.
Экран смартфона хуже реагирует на прикосновения из-за снижения динамики жидких кристаллов, а камера хуже фокусируется из-за загустевания смазки, покрывающей движущиеся элементы. А динамики начинают хрипеть из-за ухудшения подвижности мембран.
"Не меньше, чем от холода, девайс страдает от перепадов температуры. Когда замерзший гаджет попадает в тепло, внутри корпуса может образоваться конденсат, а при быстром нагревании возрастает риск микроповреждений", - сказали в "Билайне".
Для того, чтобы смартфоны не теряли работоспособности, их нужно держать в чехле из толстого силикона, резины или кожи и носить в кармане. Не стоит оставлять устройства на заснеженных поверхностях, а также на холоде - например, в машине. В сильные морозы не стоит заряжать смартфон более чем на 70%, также нужно стараться держать заряд не ниже 40%.
"По возвращении в тепло оставляйте его в холодном кармане или сумке подальше от нагревательных приборов, чтобы он мог нагреться до комнатной температуры постепенно. Воздержитесь от активного использования и не ставьте его сразу же на зарядку - дайте "отдохнуть" хотя бы полчаса", - добавили в компании.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Юрист посоветовал россиянам не покупать смартфоны "с рук"
23 января, 04:05
 
