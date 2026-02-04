Россиянам рассказали, как морозы и перепады температур влияют на смартфоны

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Детали смартфонов, особенно батареи и сенсорные экраны, уязвимы к морозам и перепадам температур - из-за них устройства могут постепенно терять работоспособность, рассказали РИА Новости в "Билайне".

"Больше всего холодов боятся батареи и сенсорные экраны. Но и другие детали устройства могут быть уязвимы к понижениям и скачкам температуры - и реагировать на них временным снижением работоспособности, ухудшением качества работы или даже необратимой поломкой", - сказали в компании.

Так, электролит в аккумуляторе смартфона густеет от холода - из-за этого батарея быстрее разряжается или показывает неправильный остаточный заряд. Как следствие, устройство может отключаться на морозе или хуже держать зарядку в дальнейшем. В холодную погоду повышается риск повреждений металлических элементов из-за того, что металлы сжимаются, а пластик становится хрупким.

Экран смартфона хуже реагирует на прикосновения из-за снижения динамики жидких кристаллов, а камера хуже фокусируется из-за загустевания смазки, покрывающей движущиеся элементы. А динамики начинают хрипеть из-за ухудшения подвижности мембран.

"Не меньше, чем от холода, девайс страдает от перепадов температуры. Когда замерзший гаджет попадает в тепло, внутри корпуса может образоваться конденсат, а при быстром нагревании возрастает риск микроповреждений", - сказали в " Билайне ".

Для того, чтобы смартфоны не теряли работоспособности, их нужно держать в чехле из толстого силикона, резины или кожи и носить в кармане. Не стоит оставлять устройства на заснеженных поверхностях, а также на холоде - например, в машине. В сильные морозы не стоит заряжать смартфон более чем на 70%, также нужно стараться держать заряд не ниже 40%.