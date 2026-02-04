Глава АТОР поделилась советом по экономному бронированию туров

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Скидки на туры, купленные по программе раннего бронирования, уменьшаются к окончанию программ - то есть, к концу марта, рассказала глава АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".