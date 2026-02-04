Рейтинг@Mail.ru
Глава АТОР поделилась советом по экономному бронированию туров - РИА Новости, 04.02.2026
13:39 04.02.2026
Глава АТОР поделилась советом по экономному бронированию туров
Глава АТОР поделилась советом по экономному бронированию туров - РИА Новости, 04.02.2026
Глава АТОР поделилась советом по экономному бронированию туров
Скидки на туры, купленные по программе раннего бронирования, уменьшаются к окончанию программ - то есть, к концу марта, рассказала глава АТОР Майя Ломидзе на... РИА Новости, 04.02.2026
Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать в выходные
Глава АТОР поделилась советом по экономному бронированию туров

АТОР: скидки на туры по программе раннего бронирования уменьшаются к концу марта

© Getty Images / BraunSПара отдыхает на море
Пара отдыхает на море - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Getty Images / BraunS
Пара отдыхает на море . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Скидки на туры, купленные по программе раннего бронирования, уменьшаются к окончанию программ - то есть, к концу марта, рассказала глава АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Такой лайфхак, рекомендация нашим туристам - чем ближе к окончанию программ раннего бронирования, а они заканчиваются в конце марта, чем скидка меньше" , - отметила она.
Ломидзе добавила, что те, кто забронировал отдых в январе, мог купить тур на лето на 50% дешевле от стоимости, которую за него придется заплатить в сезон.
Девушка отдыхает на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Мальдивы по цене Турции. Как меняется отдых на райских островах
10 ноября 2025, 08:00
10 ноября 2025, 08:00
 
Майя Ломидзе
Ассоциация туроператоров России (АТОР)
куда поехать в выходные
 
 
