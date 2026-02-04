В СК раскрыли детали убийства таксиста подозреваемыми в похищении в Пензе

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Убитый таксист согласился довезти подозреваемых в похищении в Пензе за 85 тысяч рублей до Москвы, по прибытии они отказались оплачивать поездку, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

"Предварительно установлено, что водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 тысяч рублей до столицы, однако по прибытии они отказались оплачивать поездку", - говорится в сообщении.