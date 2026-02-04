Рейтинг@Mail.ru
В СК раскрыли детали убийства таксиста подозреваемыми в похищении в Пензе
12:15 04.02.2026 (обновлено: 12:32 04.02.2026)
В СК раскрыли детали убийства таксиста подозреваемыми в похищении в Пензе
Убитый таксист согласился довезти подозреваемых в похищении в Пензе за 85 тысяч рублей до Москвы, по прибытии они отказались оплачивать поездку, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
пенза, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, происшествия
Пенза, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Происшествия
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Убитый таксист согласился довезти подозреваемых в похищении в Пензе за 85 тысяч рублей до Москвы, по прибытии они отказались оплачивать поездку, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Предварительно установлено, что водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 тысяч рублей до столицы, однако по прибытии они отказались оплачивать поездку", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован, заложник погиб. В СК РФ сообщили, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). По данным следственного управления СК РФ по Пензенской области, подозреваемые в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района Пензы похитили 39-летнего мужчину и убили его.
Позднее Волк сообщила, что таксист мог стать еще одной жертвой подозреваемых в похищении и убийстве заложника в Пензе, которых задерживали на Рублевском шоссе. Тело мужчины было обнаружено в автомобиле на западе Москвы, добавила она.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Застреленный на Рублевке мужчина был судим за двойное убийство
ПензаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМоскваПроисшествия
 
 
