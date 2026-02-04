https://ria.ru/20260204/sk-2072141917.html
В СК раскрыли детали убийства таксиста подозреваемыми в похищении в Пензе
В СК раскрыли детали убийства таксиста подозреваемыми в похищении в Пензе
Убитый таксист согласился довезти подозреваемых в похищении в Пензе за 85 тысяч рублей до Москвы, по прибытии они отказались оплачивать поездку, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:15:00+03:00
2026-02-04T12:15:00+03:00
2026-02-04T12:32:00+03:00
СК: таксист согласился довезти подозреваемых в похищении в Пензе до Москвы
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Убитый таксист согласился довезти подозреваемых в похищении в Пензе за 85 тысяч рублей до Москвы, по прибытии они отказались оплачивать поездку, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Предварительно установлено, что водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 тысяч рублей до столицы, однако по прибытии они отказались оплачивать поездку", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе
в Москве
подозреваемого в похищении мужчины в Пензе
, его сообщник ликвидирован, заложник погиб. В СК РФ
сообщили, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). По данным следственного управления СК РФ по Пензенской области
, подозреваемые в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района
Пензы похитили 39-летнего мужчину и убили его.
Позднее Волк сообщила, что таксист мог стать еще одной жертвой подозреваемых в похищении и убийстве заложника в Пензе, которых задерживали на Рублевском шоссе. Тело мужчины было обнаружено в автомобиле на западе Москвы, добавила она.