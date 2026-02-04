https://ria.ru/20260204/sk-2072081746.html
Напавшая на сверстницу школьница будет в ИВС до избрания меры пресечения
Четырнадцатилетняя школьница, напавшая с ножом на сверстницу в школе Кодинска Красноярского края, будет находиться в городском изоляторе временного содержания... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
красноярский край
кодинск
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
кодинск
республика хакасия
Новости
ru-RU
