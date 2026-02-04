Напавшая на сверстницу школьница будет в ИВС до избрания меры пресечения

КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница, напавшая с ножом на сверстницу в школе Кодинска Красноярского края, будет находиться в городском изоляторе временного содержания (ИВС) до избрания ей меры пресечения, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК региона.