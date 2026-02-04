Рейтинг@Mail.ru
Напавшая на сверстницу школьница будет в ИВС до избрания меры пресечения - РИА Новости, 04.02.2026
06:23 04.02.2026
Напавшая на сверстницу школьница будет в ИВС до избрания меры пресечения
Напавшая на сверстницу школьница будет в ИВС до избрания меры пресечения
Четырнадцатилетняя школьница, напавшая с ножом на сверстницу в школе Кодинска Красноярского края, будет находиться в городском изоляторе временного содержания... РИА Новости, 04.02.2026
Напавшая на сверстницу школьница будет в ИВС до избрания меры пресечения

СК: напавшая на сверстницу в Кодинске школьница будет в ИВС до избрания меры

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramКабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу
Кабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Кабинет в школе в Кодинске, где девочка напала с ножом на сверстницу. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница, напавшая с ножом на сверстницу в школе Кодинска Красноярского края, будет находиться в городском изоляторе временного содержания (ИВС) до избрания ей меры пресечения, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК региона.
"Она задержана и помещена в изолятор временного содержания в Кодинске. Она там будет находится до избрания меры пресечения", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что этот вопрос пока не решен.
Во вторник в ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По данному факту возбуждены два уголовных дела. Напавшая была задержана и помещена в ИВС Кодинска.
ПроисшествияКрасноярский крайКодинскРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
