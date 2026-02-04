СК завел дело после задержания преступников в перестрелке на Рублевке

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дело о посягательстве на жизнь правоохранителя завели после перестрелки на Рублевке при задержании двух разыскиваемых преступников, сообщил СК.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован, заложник убит.
"В Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении в мессенджере Мax.
Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.
