СК завел дело после задержания преступников в перестрелке на Рублевке - РИА Новости, 04.02.2026
00:44 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/sk-2072065415.html
СК завел дело после задержания преступников в перестрелке на Рублевке
СК завел дело после задержания преступников в перестрелке на Рублевке
происшествия
россия
москва
рублевское шоссе
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, москва, рублевское шоссе, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Рублевское шоссе, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после задержания преступников в перестрелке на Рублевке

СК завел дело о посягательстве на жизнь полицейского после перестрелки

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дело о посягательстве на жизнь правоохранителя завели после перестрелки на Рублевке при задержании двух разыскиваемых преступников, сообщил СК.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован, заложник убит.
"В Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении в мессенджере Мax.
Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
СК завершил расследование дела о перестрелке в Москве в 2005 году
29 декабря 2025, 21:10
 
ПроисшествияРоссияМоскваРублевское шоссеИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
