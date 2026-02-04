Роман Маргариты Симоньян стал лидером продаж Московского дома книги

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" занял первое место в топе лидеров продаж Московского дома книги за прошлую неделю, сообщил магазин в Telegram-канале.
"Первое место в топе лидеров продаж Московского дома книги прошлой недели заняла книга Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" – антиутопия о судьбе человека в мире, где всем правит "Искусственное Я", - говорится в сообщении.
Второе место занял роман Донны Тартт "Маленький друг", третье - вторая книга трилогии Дины Рубиной "Дизайнер Жорка".
Новый роман Симоньян вышел 31 июля 2025 года. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве "АСТ", этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
