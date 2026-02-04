Рейтинг@Mail.ru
Роман Маргариты Симоньян стал лидером продаж Московского дома книги - РИА Новости, 04.02.2026
22:29 04.02.2026
Роман Маргариты Симоньян стал лидером продаж Московского дома книги
Роман Маргариты Симоньян стал лидером продаж Московского дома книги
Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" занял первое... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:29:00+03:00
2026-02-04T22:29:00+03:00
москва
маргарита симоньян
дина рубина
московский дом книги
общество
москва
москва, маргарита симоньян, дина рубина, московский дом книги, общество
Москва, Маргарита Симоньян, Дина Рубина, Московский Дом книги, Общество
Роман Маргариты Симоньян стал лидером продаж Московского дома книги

Роман Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» стал лидером продаж

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКнига Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра"
Книга Маргариты Симоньян В начале было Слово - в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Книга Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра". Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Роман главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" занял первое место в топе лидеров продаж Московского дома книги за прошлую неделю, сообщил магазин в Telegram-канале.
"Первое место в топе лидеров продаж Московского дома книги прошлой недели заняла книга Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" – антиутопия о судьбе человека в мире, где всем правит "Искусственное Я", - говорится в сообщении.
Второе место занял роман Донны Тартт "Маленький друг", третье - вторая книга трилогии Дины Рубиной "Дизайнер Жорка".
Новый роман Симоньян вышел 31 июля 2025 года. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве "АСТ", этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Тираж романа Маргариты Симоньян достиг 100 тысяч экземпляров
26 января, 17:52
 
МоскваМаргарита СимоньянДина РубинаМосковский Дом книгиОбщество
 
 
