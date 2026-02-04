Рейтинг@Mail.ru
Симоньян объявит названия станций в поезде RT в московском метро - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 04.02.2026 (обновлено: 19:56 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/simonjan-2072290265.html
Симоньян объявит названия станций в поезде RT в московском метро
Симоньян объявит названия станций в поезде RT в московском метро - РИА Новости, 04.02.2026
Симоньян объявит названия станций в поезде RT в московском метро
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян записала объявления станций и информационные сообщения для тематического поезда, сообщили... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:24:00+03:00
2026-02-04T19:56:00+03:00
общество
москва
маргарита симоньян
максим ликсутов
владимир путин
департамент транспорта г. москвы
телеканал rt
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031390835_0:657:2048:1809_1920x0_80_0_0_ac14ce603225d27c0b022b7b67c78a36.jpg
https://ria.ru/20260126/simonjan-2070383295.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031390835_0:551:2049:2087_1920x0_80_0_0_7bfcd0774ff0293891c37569f38724a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, маргарита симоньян, максим ликсутов , владимир путин, департамент транспорта г. москвы, телеканал rt, московский метрополитен, общественный транспорт, транспорт
Общество, Москва, Маргарита Симоньян, Максим Ликсутов , Владимир Путин, Департамент транспорта г. Москвы, Телеканал RT, Московский метрополитен, Общественный транспорт, Транспорт
Симоньян объявит названия станций в поезде RT в московском метро

Симоньян озвучила названия станций в тематическом поезде RT в московском метро

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян записала объявления станций и информационные сообщения для тематического поезда, сообщили в столичном департаменте транспорта.
«

"Тематический поезд мы запустили вместе с RT в декабре 2025 года к 20-летию телеканала. Состав курсирует по Арбатско-Покровской линии", — рассказали там.

Как напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, состав посвящен истории и работе международной телесети с момента открытия в 2005-м. В нем есть три типа вагонов: "Редакция", "Цензура" и "Прямой эфир". На поручнях можно увидеть конструкции в виде рупоров и фирменных микрофонов. Стены украшают цитаты зарубежных изданий о деятельности телеканала, а также высказывания политиков, в том числе Владимира Путина.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Тираж романа Маргариты Симоньян достиг 100 тысяч экземпляров
26 января, 17:52
 
ОбществоМоскваМаргарита СимоньянМаксим ЛиксутовВладимир ПутинДепартамент транспорта г. МосквыТелеканал RTМосковский метрополитенОбщественный транспортТранспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала