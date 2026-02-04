На "Радио Судного дня" прозвучал сигнал "доярокайф"

До этого УВБ-76 выходила в эфир 2 февраля, передав слова "маркетинг" и "узелокус".

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ ее называют "Жужжалкой" и "Радиостанцией Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.