https://ria.ru/20260204/signal-2072259122.html
На "Радио Судного дня" прозвучал сигнал "доярокайф"
На "Радио Судного дня" прозвучал сигнал "доярокайф" - РИА Новости, 04.02.2026
На "Радио Судного дня" прозвучал сигнал "доярокайф"
Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", передала очередной загадочный сигнал. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:43:00+03:00
2026-02-04T16:43:00+03:00
2026-02-04T17:38:00+03:00
в мире
радиостанция судного дня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_0:120:1920:1200_1920x0_80_0_0_855e9746c47f2abaddfea282d34deec5.jpg
https://ria.ru/20251117/radio-2055453444.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_c66181977b5606d0c88207d5b2ba5902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, радиостанция судного дня
В мире, Радиостанция Судного дня
На "Радио Судного дня" прозвучал сигнал "доярокайф"
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал сигнал "доярокайф"
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", передала очередной загадочный сигнал.
В 15:41 в эфире прозвучало слово "доярокайф", сообщил Telegram-канал
"УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.
До этого УВБ-76 выходила в эфир 2 февраля, передав слова "маркетинг" и "узелокус".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она транслирует короткий жужжащий сигнал и передает закодированные сообщения в виде различных словоформ. В СМИ ее называют "Жужжалкой" и "Радиостанцией Судного дня". Официально назначение станции не комментировалось.