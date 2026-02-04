Швеция ужесточила требования к страховке отправляющихся в Россию граждан

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Граждане Швеции теперь для въезда в РФ должны иметь полис медстрахования, оформленный в компании из Всероссийского союза страховщиков, сообщили в посольстве РФ в королевстве.
В октябре посольство сообщало, что шведские пограничники отказывают во въезде и аннулируют действующие шенгенские визы держателям медицинских страховок, оформленных в России. Как указали дипломаты, по официальным разъяснениям шведской стороны, в свете действующих санкционных ограничений российские полисы не рассматриваются как достаточная мера медицинского обеспечения путешественника.
«
"Внимание шведским гражданам, планирующим поездки в Россию. С 1 февраля 2026 года гражданам Швеции, направляющимся в Россию, необходимо иметь действующий полис медицинского страхования, оформленный в одной из компаний, состоящих во Всероссийском союзе страховщиков", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Отмечается, что сумма покрытия страховки должна быть не меньше 30 тысяч евро.