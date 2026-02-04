Рейтинг@Mail.ru
Швеция ужесточила требования к страховке отправляющихся в Россию граждан - РИА Новости, 04.02.2026
17:44 04.02.2026
Швеция ужесточила требования к страховке отправляющихся в Россию граждан
Швеция ужесточила требования к страховке отправляющихся в Россию граждан
Граждане Швеции теперь для въезда в РФ должны иметь полис медстрахования, оформленный в компании из Всероссийского союза страховщиков, сообщили в посольстве РФ... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:44:00+03:00
2026-02-04T17:44:00+03:00
Швеция ужесточила требования к страховке отправляющихся в Россию граждан

Ужесточенные требования к страховке для шведов, едущих в Россию, вступили в силу

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Граждане Швеции теперь для въезда в РФ должны иметь полис медстрахования, оформленный в компании из Всероссийского союза страховщиков, сообщили в посольстве РФ в королевстве.
В октябре посольство сообщало, что шведские пограничники отказывают во въезде и аннулируют действующие шенгенские визы держателям медицинских страховок, оформленных в России. Как указали дипломаты, по официальным разъяснениям шведской стороны, в свете действующих санкционных ограничений российские полисы не рассматриваются как достаточная мера медицинского обеспечения путешественника.
«
"Внимание шведским гражданам, планирующим поездки в Россию. С 1 февраля 2026 года гражданам Швеции, направляющимся в Россию, необходимо иметь действующий полис медицинского страхования, оформленный в одной из компаний, состоящих во Всероссийском союзе страховщиков", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Отмечается, что сумма покрытия страховки должна быть не меньше 30 тысяч евро.
Пляж в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде
2 января, 17:11
 
