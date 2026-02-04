https://ria.ru/20260204/shoubiz-2072336736.html
Продюсер Пудовкин рассказал о состоянии Витаса
Продюсер Пудовкин рассказал о состоянии Витаса
Певец Виталий Грачёв, известный под псевдонимом Витас, чувствует себя хорошо после проблем со зрением, сейчас на различных световых шоу он использует... РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Певец Виталий Грачёв, известный под псевдонимом Витас, чувствует себя хорошо после проблем со зрением, сейчас на различных световых шоу он использует специальные очки, сообщил продюсер артиста Сергей Пудовкин.
"Витас чувствует себя прекрасно, со зрением у него действительно проблемы были, 25 лет на сцене оказали влияние. Световые пушки, стробоскопы, масштабные лазерные шоу, которые мы часто используем в Китае
, оказали свое значение. А в целом все под контролем, сейчас проблем нет. Действительно, особенно в Китае, когда есть активные световые шоу, Витас использует специальные очки", - сказал Пудовкин
газете aif.ru
.
Продюсер уточнил, что 46-летний певец мог полностью ослепнуть, но врачи спасли его зрение. По данным издания, во время лечения Грачёв практически ничего не видел, ходил в солнцезащитных очках, а члены семьи помогали ему передвигаться.