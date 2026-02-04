Продюсер Пудовкин рассказал о состоянии Витаса

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Певец Виталий Грачёв, известный под псевдонимом Витас, чувствует себя хорошо после проблем со зрением, сейчас на различных световых шоу он использует специальные очки, сообщил продюсер артиста Сергей Пудовкин.

Продюсер уточнил, что 46-летний певец мог полностью ослепнуть, но врачи спасли его зрение. По данным издания, во время лечения Грачёв практически ничего не видел, ходил в солнцезащитных очках, а члены семьи помогали ему передвигаться.