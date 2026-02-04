Рейтинг@Mail.ru
02:17 04.02.2026 (обновлено: 09:13 04.02.2026)
В ОП предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг
В ОП предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг
Новости
Общество, Россия, Армен Гаспарян
В ОП предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг

В ОП предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Школьников, систематически участвующих в буллинге, нужно переводить в специальные учреждения, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.
"Что касается буллинга, то здесь ситуация сложная. Мне кажется, что обязательно надо самых сложных (школьников - ред.) переводить в специальные учреждения", - сказал Гаспарян.
По его словам, одновременно необходима работа по улучшению социальной рекламы, повышению ответственности педагогов и формированию строгой позиции среди учеников.
"Ученики должны понимать, что это (буллинг - ред.) недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит ему это должны объяснять в других учреждениях. Это будет более чем справедливо", - заключил Гаспарян.
