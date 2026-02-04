В ОП предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Школьников, систематически участвующих в буллинге, нужно переводить в специальные учреждения, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

"Ученики должны понимать, что это (буллинг - ред.) недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит ему это должны объяснять в других учреждениях. Это будет более чем справедливо", - заключил Гаспарян.