СК возбудил дело после ЧП с пострадавшими в красноярской школе

КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Возбуждены уголовные дела в связи с происшествием в школе в Красноярске, где из-за действий учащейся пострадали люди, сообщает региональный главк СК РФ.

Отмечается, что следователи работают на месте происшествия. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности.