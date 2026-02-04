https://ria.ru/20260204/shkola-2072147579.html
СК возбудил дело после ЧП с пострадавшими в красноярской школе
КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Возбуждены уголовные дела в связи с происшествием в школе в Красноярске, где из-за действий учащейся пострадали люди, сообщает региональный главк СК РФ.
"Поступило сообщение о том, что учащаяся одной из школ города Красноярска
совершала противоправные действия. По данному факту следственными… возбуждены уголовные дела", - говорится в релизе
.
Отмечается, что следователи работают на месте происшествия. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности.
Предварительно установлено, что в результате происшествия есть пострадавшие.