В Красноярске задержали ученицу, действия которой стали причиной ЧП в школе
12:23 04.02.2026 (обновлено: 12:58 04.02.2026)
В Красноярске задержали ученицу, действия которой стали причиной ЧП в школе
В Красноярске задержали ученицу, действия которой стали причиной ЧП в школе
Восьмиклассница, действия которой стали причиной ЧП с пострадавшими в школе в Красноярске, задержана, с ней работают следователи, сообщает ГСУ СК РФ по региону. РИА Новости, 04.02.2026
2026
В Красноярске задержали ученицу, действия которой стали причиной ЧП в школе

© Фото : соцсетиВосьмиклассница подожгла одноклассника в школе №153 Красноярска
Восьмиклассница подожгла одноклассника в школе №153 Красноярска
КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Восьмиклассница, действия которой стали причиной ЧП с пострадавшими в школе в Красноярске, задержана, с ней работают следователи, сообщает ГСУ СК РФ по региону.
В среду ГУ МВД по региону сообщило, что полиция выясняет обстоятельства ЧП в красноярской школе после получения информации о том, что ученица 8-го класса бросила горящую тряпку в кабинет, а затем ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток. В краевом минздраве сообщили РИА Новости о трех пострадавших в результате инцидента в школе.
"Следователи регионального СК России работают на месте происшествия. Девушка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по региону.
В красноярской школе пять человек пострадали при нападении ученицы
