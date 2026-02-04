В Красноярске задержали ученицу, действия которой стали причиной ЧП в школе

КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Восьмиклассница, действия которой стали причиной ЧП с пострадавшими в школе в Красноярске, задержана, с ней работают следователи, сообщает ГСУ СК РФ по региону.

В среду ГУ МВД по региону сообщило, что полиция выясняет обстоятельства ЧП в красноярской школе после получения информации о том, что ученица 8-го класса бросила горящую тряпку в кабинет, а затем ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток. В краевом минздраве сообщили РИА Новости о трех пострадавших в результате инцидента в школе.