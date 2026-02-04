В Красноярске выясняют обстоятельства инцидента с участием восьмиклассницы

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства ЧП в красноярской школе после сообщения о том, что ученица 8 класса бросила горящую тряпку в кабинет, а затем ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток, сообщает ГУ МВД по региону.