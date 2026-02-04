https://ria.ru/20260204/shkola-2072142507.html
В Красноярске выясняют обстоятельства инцидента с участием восьмиклассницы
В Красноярске выясняют обстоятельства инцидента с участием восьмиклассницы
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства ЧП в красноярской школе после сообщения о том, что ученица 8 класса бросила горящую тряпку в кабинет, а затем ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток, сообщает ГУ МВД по региону.
"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в одной из школ Красноярска
. Сегодня в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России
"Красноярское" поступило сообщение из школы, расположенной в Центральном районе, о том, что ученица 8 класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося, предварительно установлено, что в результате происшествия есть пострадавшие.