В Красноярской школе три человека пострадали во время нападения ученицы
В Красноярской школе три человека пострадали во время нападения ученицы - РИА Новости, 04.02.2026
В Красноярской школе три человека пострадали во время нападения ученицы
Три человека пострадали и доставлены для осмотра в ожоговый центр Красноярской краевой больницы в результате инцидента в одной из школ города, сообщили РИА...
2026-02-04T12:01:00+03:00
2026-02-04T12:01:00+03:00
2026-02-04T12:32:00+03:00
В Красноярской школе три человека пострадали во время нападения ученицы
КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Три человека пострадали и доставлены для осмотра в ожоговый центр Красноярской краевой больницы в результате инцидента в одной из школ города, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"По предварительной информации, трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в ожоговый центр краевой больницы. Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших", - сообщили в минздраве.
В ведомстве не уточнили возраст пострадавших и степень полученных ожогов.
В МЧС региона сообщили агентству, что огонь был потушен еще до прибытия пожарных подразделений.