В Красноярской школе три человека пострадали во время нападения ученицы

КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Три человека пострадали и доставлены для осмотра в ожоговый центр Красноярской краевой больницы в результате инцидента в одной из школ города, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

"По предварительной информации, трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в ожоговый центр краевой больницы. Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших", - сообщили в минздраве.

В ведомстве не уточнили возраст пострадавших и степень полученных ожогов.