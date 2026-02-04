Рейтинг@Mail.ru
В Красноярской школе три человека пострадали во время нападения ученицы - РИА Новости, 04.02.2026
12:01 04.02.2026 (обновлено: 12:32 04.02.2026)
В Красноярской школе три человека пострадали во время нападения ученицы
КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Три человека пострадали и доставлены для осмотра в ожоговый центр Красноярской краевой больницы в результате инцидента в одной из школ города, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"По предварительной информации, трое пострадавших доставлены бригадами скорой помощи в ожоговый центр краевой больницы. Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших", - сообщили в минздраве.
В ведомстве не уточнили возраст пострадавших и степень полученных ожогов.
В МЧС региона сообщили агентству, что огонь был потушен еще до прибытия пожарных подразделений.
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Московского школьника доставили в полицию после угроз от него в соцсетях
3 февраля, 23:19
 
