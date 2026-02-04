https://ria.ru/20260204/sheremetevo-2072316289.html
У мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, диагностировали шизофрению
У мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, диагностировали шизофрению - РИА Новости, 04.02.2026
У мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, диагностировали шизофрению
Шизофрения диагностирована у мужчины, бросившего на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, сообщил адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T21:20:00+03:00
2026-02-04T21:20:00+03:00
2026-02-04T21:20:00+03:00
происшествия
каир (город)
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025429101_20:0:1885:1049_1920x0_80_0_0_72d327478af4a4c76e236bb89b73e4a6.jpg
https://ria.ru/20260204/isk-2072311698.html
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025429101_253:0:1652:1049_1920x0_80_0_0_1323e122eea31a8acd075a30afe1745e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каир (город), ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Каир (город), Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
У мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, диагностировали шизофрению
Адвокат Шарифов: у напавшего на ребенка в Шереметьево диагностировали шизофрению