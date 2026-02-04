У мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, диагностировали шизофрению

"У него шизофрения", - заявил адвокат, отвечая на вопрос журналистов о вменяемости Витикова.

В ходе следствия 31-летнему иностранцу проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечали в подмосковном главке СК. Выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Свою вину в совершении преступления Витиков признал.