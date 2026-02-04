Рейтинг@Mail.ru
На счету руководителя сауны в Прокопьевске нашли сомнительные суммы
04.02.2026
На счету руководителя сауны в Прокопьевске нашли сомнительные суммы
На счету руководителя сауны в Прокопьевске нашли сомнительные суммы

На месте пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области.
КЕМЕРОВО, 4 фев – РИА Новости. Следователи обнаружили значительный оборот денег неустановленного происхождения на счету у Павла Долгачева, руководителя сауны в Кузбассе, где погибли подростки, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.
“Долгачев за последние четыре года по одному из своих счетов имеет значительный оборот денежных средств неустановленного происхождения, несколько миллионов рублей… Все это может свидетельствовать о наличии финансовой возможности скрыться от органов следствия и суда”, - отметил следователь во время судебного заседания.
Руководитель сауны в Кузбассе, где погибли подростки, не признает вину
06:43
Следователь попросил суд арестовать Долгачева до 31 марта 2026 года.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области сообщило 31 января, что ликвидируют пожар в частной сауне города Прокопьевска в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять подростков. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Следственное управление СК по Кемеровской области сообщило 1 февраля, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны Елена Селищева. В понедельник стало известно о задержании владельца сауны Алексея Долгачева и его брата Павла Долгачева по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как уточнили в управлении по региону, именно Павел являлся фактическим руководителем сауны. В понедельник суд на два месяца арестовал владельца сауны, а администратор заведения отправлена под домашний арест.
Адвокат: владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, раскаивается
2 февраля
 
Происшествия Россия Кемеровская область Прокопьевск Следственный комитет России (СК РФ) МЧС России
 
 
