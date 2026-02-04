На счету руководителя сауны в Прокопьевске нашли сомнительные суммы

“Долгачев за последние четыре года по одному из своих счетов имеет значительный оборот денежных средств неустановленного происхождения, несколько миллионов рублей… Все это может свидетельствовать о наличии финансовой возможности скрыться от органов следствия и суда”, - отметил следователь во время судебного заседания.

Следственное управление СК по Кемеровской области сообщило 1 февраля, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны Елена Селищева. В понедельник стало известно о задержании владельца сауны Алексея Долгачева и его брата Павла Долгачева по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как уточнили в управлении по региону, именно Павел являлся фактическим руководителем сауны. В понедельник суд на два месяца арестовал владельца сауны, а администратор заведения отправлена под домашний арест.