https://ria.ru/20260204/savelev-2072120405.html
Савельев заявил об устойчивости российской авиаотрасли
Савельев заявил об устойчивости российской авиаотрасли - РИА Новости, 04.02.2026
Савельев заявил об устойчивости российской авиаотрасли
Российская авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей, сообщил вице-премьер РФ Виталий... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:57:00+03:00
2026-02-04T10:57:00+03:00
2026-02-04T10:57:00+03:00
россия
виталий савельев
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29227/85/292278503_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_241aa9b8f241490d3c31930ce526cfa5.jpg
https://ria.ru/20251119/aviatsiya-2055941764.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29227/85/292278503_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6ed691df9b961fb0b019f4d8cc7c5cd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виталий савельев, экономика
Россия, Виталий Савельев, Экономика
Савельев заявил об устойчивости российской авиаотрасли
Савельев: российская авиационная отрасль доказала свою устойчивость
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"За последние годы авиационная отрасль доказала свою устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Видим высокий интерес граждан к авиаперевозкам", - сказал Савельев
в рамках выставки НАИС 2026.
Он напомнил, что российские авиакомпании за 2025 год перевезли более 180,5 миллионов пассажиров.
"Развивается маршрутная сеть", - продолжил вице-премьер.