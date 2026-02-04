Рейтинг@Mail.ru
Савельев заявил об устойчивости российской авиаотрасли - РИА Новости, 04.02.2026
10:57 04.02.2026
Савельев заявил об устойчивости российской авиаотрасли
Российская авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей, сообщил вице-премьер РФ Виталий...
https://ria.ru/20251119/aviatsiya-2055941764.html
россия
россия, виталий савельев, экономика
Россия, Виталий Савельев, Экономика
Савельев заявил об устойчивости российской авиаотрасли

Савельев: российская авиационная отрасль доказала свою устойчивость

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"За последние годы авиационная отрасль доказала свою устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей. Видим высокий интерес граждан к авиаперевозкам", - сказал Савельев в рамках выставки НАИС 2026.
Он напомнил, что российские авиакомпании за 2025 год перевезли более 180,5 миллионов пассажиров.
"Развивается маршрутная сеть", - продолжил вице-премьер.
Самолет - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В России нет проблем с техобслуживанием самолетов, заявил Савельев
19 ноября 2025, 10:47
 
Россия Виталий Савельев Экономика
 
 
