Савельев заявил об устойчивости российской авиаотрасли

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская авиационная отрасль за последние годы доказала устойчивость и готовность к достижению новых амбициозных целей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Он напомнил, что российские авиакомпании за 2025 год перевезли более 180,5 миллионов пассажиров.