Следователь просит арестовать руководителя сауны в Кузбассе после пожара
Следователь СК просит суд заключить под стражу руководителя сауны в Прокопьевске, где погибли подростки, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального РИА Новости, 04.02.2026
Следователь просит арестовать руководителя сауны в Кузбассе после пожара
СК просит арестовать руководителя сауны в Кузбассе, где погибли подростки
КЕМЕРОВО, 4 фев – РИА Новости. Следователь СК просит суд заключить под стражу руководителя сауны в Прокопьевске, где погибли подростки, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.
"(Просим - ред) избрать в отношении Долгачева Павла Сергеевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 31 марта 2026 года", - отметил следователь.
Он подчеркнул, что у руководителя сауны есть деньги, чтобы скрыться, а также он живет фактически на месте происшествия, в связи с чем может скрыть доказательства по делу.
"(Он - ред.) проживает он в том месте, где произошло происшествие, на месте преступления, имеет доступ к помещению сауны, может принять попытку сокрытия доказательств по делу, в том числе документации, имеется кадровая, техническая и финансово-хозяйственная", - отметил следователь.
Пожар в частной сауне в Прокопьевске
произошел 31 января, в результате погибли пять подростков. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. На следующий день была задержана администратор сауны Елена Селищев, а в понедельник задержали владельца Алексея Долгачева и его брата Павла Долгачева по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В понедельник суд на два месяца арестовал владельца сауны, а администратор заведения отправлена под домашний арест.