Суд арестовал руководителя сауны, где при пожаре погибли подростки

КЕМЕРОВО, 4 фев – РИА Новости. Суд в Кемерово арестовал Павла Долгачева, руководителя сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков, до 31 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.

Следствие ходатайствовало об аресте фигуранта, данную позицию поддержала сторона гособвинения. Адвокат обвиняемого просил избрать своему подзащитному более мягкую меру пресечения.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу… на один месяц 29 суток, то есть до 31 марта 2026 года ", – сказал судья Андрей Добаев.

Пожар в частной сауне в Прокопьевске произошел 31 января, в результате погибли пять подростков. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. По подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) были задержаны администратор сауны Елена Селищева, владелец Алексей Долгачев и его брат Павел Долгачев, являющийся руководителем сауны.