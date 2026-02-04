Руководитель сауны в Кузбассе, где погибли подростки, не признает вину

Следственное управление СК по Кемеровской области сообщило 1 февраля, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны. В понедельник стало известно о задержании владельца сауны Алексея Долгачева и его брата Павла Долгачева по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как уточнили в управлении, именно Павел был фактическим руководителем сауны.