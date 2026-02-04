Рейтинг@Mail.ru
Руководитель сауны в Кузбассе, где погибли подростки, не признает вину - РИА Новости, 04.02.2026
06:43 04.02.2026
Руководитель сауны в Кузбассе, где погибли подростки, не признает вину
Руководитель сауны в Кузбассе, где погибли подростки, не признает вину - РИА Новости, 04.02.2026
Руководитель сауны в Кузбассе, где погибли подростки, не признает вину
Павел Долгачев, руководитель сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где при пожаре погибли пятеро подростков, не признает вину, передает корреспондент РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
кемеровская область
россия
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
россия
прокопьевск
происшествия, кемеровская область, россия, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Руководитель сауны в Кузбассе, где погибли подростки, не признает вину

Руководитель сауны в Прокопьевске, где погибли подростки, не признает вину

КЕМЕРОВО, 4 фев – РИА Новости. Павел Долгачев, руководитель сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где при пожаре погибли пятеро подростков, не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.
"Предъявлено обвинение (Долгачеву), вину свою не признал", – отметил следователь во время суда.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области сообщило 31 января, что ликвидируют пожар в частной сауне города Прокопьевска в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять подростков. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Следственное управление СК по Кемеровской области сообщило 1 февраля, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны. В понедельник стало известно о задержании владельца сауны Алексея Долгачева и его брата Павла Долгачева по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как уточнили в управлении, именно Павел был фактическим руководителем сауны.
В понедельник суд на два месяца арестовал Алексея Долгачева, а администратор заведения Елена Селищева отправлена под домашний арест.
ПроисшествияКемеровская областьРоссияПрокопьевскСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
