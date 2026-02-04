https://ria.ru/20260204/sanktsii-2072189762.html
Источник: ЕК представит предложения по новому пакету антироссийских санкций
Источник: ЕК представит предложения по новому пакету антироссийских санкций - РИА Новости, 04.02.2026
Источник: ЕК представит предложения по новому пакету антироссийских санкций
Еврокомиссия представит свое предложение по 20-му пакету санкций ЕС против России "в ближайшее время", работает над этим, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:48:00+03:00
2026-02-04T13:48:00+03:00
2026-02-04T13:48:00+03:00
экономика
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30307/06/303070620_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_6ba22f3d3eea4bacea5e835f7f72681f.jpg
https://ria.ru/20260204/sanktsii-2072152240.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30307/06/303070620_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a2e4945183fe54d5bc3f83d01d08399b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Источник: ЕК представит предложения по новому пакету антироссийских санкций
Источник: ЕК представит предложения по 20-му пакету антироссийских санкций