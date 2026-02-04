Источник: ЕК представит предложения по новому пакету антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Еврокомиссия представит свое предложение по 20-му пакету санкций ЕС против России "в ближайшее время", работает над этим, сообщил источник РИА Новости.

"Не хочу предвосхищать события, но комиссия представит предложение в ближайшее время, работаем над этим", - сообщил собеседник агентства на вопрос о том, можно ли ожидать обнародование пакета уже в среду.