04.02.2026
13:48 04.02.2026
Источник: ЕК представит предложения по новому пакету антироссийских санкций
Источник: ЕК представит предложения по новому пакету антироссийских санкций - РИА Новости, 04.02.2026
Источник: ЕК представит предложения по новому пакету антироссийских санкций
Еврокомиссия представит свое предложение по 20-му пакету санкций ЕС против России "в ближайшее время", работает над этим, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
экономика
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Источник: ЕК представит предложения по новому пакету антироссийских санкций

Источник: ЕК представит предложения по 20-му пакету антироссийских санкций

© Flickr / tisebЕврокомиссия
Еврокомиссия - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Flickr / tiseb
Еврокомиссия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Еврокомиссия представит свое предложение по 20-му пакету санкций ЕС против России "в ближайшее время", работает над этим, сообщил источник РИА Новости.
В среду Еврокомиссия представила свой проект санкций постпредам стран ЕС на заседании в Брюсселе.
"Не хочу предвосхищать события, но комиссия представит предложение в ближайшее время, работаем над этим", - сообщил собеседник агентства на вопрос о том, можно ли ожидать обнародование пакета уже в среду.
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg
Вчера, 12:35
 
ЭкономикаБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
