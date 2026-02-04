https://ria.ru/20260204/sanktsii-2072152240.html
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg - РИА Новости, 04.02.2026
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg
США подготовили новые санкции против России, но нет признаков того, что они будут применены, передает Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:35:00+03:00
2026-02-04T12:35:00+03:00
2026-02-04T12:35:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063552642_0:0:2347:1321_1920x0_80_0_0_5c580b3449724bd573f07d5dd238c165.jpg
https://ria.ru/20260202/sanktsii-2071801969.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027927_0:215:2094:1786_1920x0_80_0_0_13cce197e82f4b10d689bc3f420d7c6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина
В мире, Россия, США, Украина
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg
Bloomberg: США подготовили новые санкции против РФ, но могут их не ввести