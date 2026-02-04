Рейтинг@Mail.ru
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/sanktsii-2072152240.html
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg - РИА Новости, 04.02.2026
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg
США подготовили новые санкции против России, но нет признаков того, что они будут применены, передает Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:35:00+03:00
2026-02-04T12:35:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063552642_0:0:2347:1321_1920x0_80_0_0_5c580b3449724bd573f07d5dd238c165.jpg
https://ria.ru/20260202/sanktsii-2071801969.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027927_0:215:2094:1786_1920x0_80_0_0_13cce197e82f4b10d689bc3f420d7c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина
В мире, Россия, США, Украина
США подготовили новые антироссийские санкции, пишет Bloomberg

Bloomberg: США подготовили новые санкции против РФ, но могут их не ввести

© AP Photo / Jae C. HongСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. США подготовили новые санкции против России, но нет признаков того, что они будут применены, передает Блумберг со ссылкой на источники.
"США подготовили новые санкции против России, но признаков их введения в действие нет", - говорится в публикации.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Источник: ЕК в среду представит предложение по новым санкциям против России
2 февраля, 20:34
 
В миреРоссияСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала