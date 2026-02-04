В США пригрозили Алжиру санкциями из-за покупки российских истребителей

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты могут ввести санкции против Алжира в связи с покупкой североафриканской страной российских истребителей, заявил глава Бюро по делам Ближнего Востока госдепа США Роберт Палладино.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.