Saab обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen ракетами Meteor
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 04.02.2026
Saab обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen ракетами Meteor
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
россия
ульф кристерссон
владимир зеленский
нато
Saab обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen ракетами Meteor

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Aaron ThomassonШведский истребитель Gripen
Шведский истребитель Gripen - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Aaron Thomasson
Шведский истребитель Gripen . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Шведский оборонный производитель Saab обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen ракетами большой дальности Meteor, заявил представитель Saab по оперативным вопросам в авиационной сфере Юсси Халметоя.
"Ракета Meteor стала бы естественным дополнением к комплекту вооружения для любого истребителя Gripen, ведутся переговоры с несколькими странами-экспортерами, включая Украину", - сказал Халметоя изданию Defense News.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в октябре 2025 года подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года после подписания контракта.
Министр обороны королевства Пол Йонсон ранее заявил, что Швеция рассмотрит возможность поставок Украине старых моделей истребителей Gripen C/D, но это будет зависеть от соглашения по новым самолетам Gripen E.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Зеленскому в Швеции вместо продажи истребителей дали с ними попозировать
22 октября 2025, 20:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвецияРоссияУльф КристерссонВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
