Saab обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen ракетами Meteor

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Шведский оборонный производитель Saab обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen ракетами большой дальности Meteor, заявил представитель Saab по оперативным вопросам в авиационной сфере Юсси Халметоя.

Министр обороны королевства Пол Йонсон ранее заявил, что Швеция рассмотрит возможность поставок Украине старых моделей истребителей Gripen C/D, но это будет зависеть от соглашения по новым самолетам Gripen E.