Saab обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen ракетами Meteor

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Шведский оборонный производитель Saab обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen ракетами большой дальности Meteor, заявил представитель Saab по оперативным вопросам в авиационной сфере Юсси Халметоя.
"Ракета Meteor стала бы естественным дополнением к комплекту вооружения для любого истребителя Gripen, ведутся переговоры с несколькими странами-экспортерами, включая Украину", - сказал Халметоя изданию Defense News.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в октябре 2025 года подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года после подписания контракта.
Министр обороны королевства Пол Йонсон ранее заявил, что Швеция рассмотрит возможность поставок Украине старых моделей истребителей Gripen C/D, но это будет зависеть от соглашения по новым самолетам Gripen E.
22 октября 2025, 20:56