Самолет, предположительно, с российской делегацией прибыл в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 4 фев — РИА Новости. Самолет, на борту которого может находиться российская делегация, приземлился в Абу-Даби, следует из данных портала Flightradar24.
Лайнер Ил-62 специального летного отряда "Россия" совершил посадку в столице ОАЭ около 00:10 по московскому времени.
Переговоры Москвы, Вашингтона и Киева пройдут 4-5 февраля. Россию на них представит делегация под руководством начальника Главного разведывательного управления Генштаба Игоря Костюкова — та же, что принимала участие во встрече трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби 23-24 января.
Мирный процесс по Украине
В конце прошлого месяца стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на другую дату. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией США во главе со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.