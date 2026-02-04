Самолет, предположительно, с российской делегацией прибыл в Абу-Даби

Переговоры Москвы, Вашингтона и Киева пройдут 4-5 февраля. Россию на них представит делегация под руководством начальника Главного разведывательного управления Генштаба Игоря Костюкова — та же, что принимала участие во встрече трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби 23-24 января.