Самолет, предположительно, с российской делегацией прибыл в Абу-Даби - РИА Новости, 04.02.2026
00:27 04.02.2026 (обновлено: 09:00 04.02.2026)
Самолет, предположительно, с российской делегацией прибыл в Абу-Даби
Самолет, на борту которого может находиться российская делегация, приземлился в Абу-Даби, следует из данных портала Flightradar24. РИА Новости, 04.02.2026
в мире, абу-даби, россия, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине, игорь костюков (генштаб), владимир путин, вооруженные силы украины, оаэ
В мире, Абу-Даби, Россия, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Игорь Костюков (Генштаб), Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ОАЭ
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 4 фев — РИА Новости. Самолет, на борту которого может находиться российская делегация, приземлился в Абу-Даби, следует из данных портала Flightradar24.
Лайнер Ил-62 специального летного отряда "Россия" совершил посадку в столице ОАЭ около 00:10 по московскому времени.
Переговоры Москвы, Вашингтона и Киева пройдут 4-5 февраля. Россию на них представит делегация под руководством начальника Главного разведывательного управления Генштаба Игоря Костюкова — та же, что принимала участие во встрече трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби 23-24 января.

Мирный процесс по Украине

В конце прошлого месяца стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на другую дату. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией США во главе со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В миреАбу-ДабиРоссияСШАСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по УкраинеИгорь Костюков (Генштаб)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныОАЭ
 
 
