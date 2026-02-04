https://ria.ru/20260204/sahalin-2072169721.html
Со льдины, которую унесло в море около Сахалина, спасли более 70 рыбаков
На юге Сахалина с оторвавшейся льдины спасли семь десятков рыбаков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:03:00+03:00
2026-02-04T13:03:00+03:00
2026-02-04T14:32:00+03:00
происшествия
охотское море
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
охотское море
россия
сахалин
происшествия, охотское море, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Россия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
