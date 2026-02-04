Рейтинг@Mail.ru
Со льдины, которую унесло в море около Сахалина, спасли более 70 рыбаков - РИА Новости, 04.02.2026
Хорошие новости
 
13:03 04.02.2026 (обновлено: 14:32 04.02.2026)
Со льдины, которую унесло в море около Сахалина, спасли более 70 рыбаков
Со льдины, которую унесло в море около Сахалина, спасли более 70 рыбаков
На юге Сахалина с оторвавшейся льдины спасли семь десятков рыбаков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 04.02.2026
Происшествия, Охотское море, Россия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
Со льдины, которую унесло в море около Сахалина, спасли более 70 рыбаков

РИА Новости: с оторвавшейся льдины на Сахалине спасен 71 рыбак

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкРассвет на побережье Охотского моря
Рассвет на побережье Охотского моря - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Рассвет на побережье Охотского моря. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На юге Сахалина с оторвавшейся льдины спасли семь десятков рыбаков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Всего спасен 71 рыбак. Судно на воздушной подушке "Хивус-10" МЧС России осмотрело район проведения спасательных работ — рыбаков больше не обнаружено", — говорится в релизе.
ЧП произошло в Охотском море в районе села Стародубского Долинского района. Из-за шестиметровой трещины, которая образовалась после подвижек льда, рыбаки оказались отрезанными в 800 метрах от берега.
В спасательной операции участвовали 22 человека и 11 единиц техники.
Спасение собак с дрейфующей льдины на Камчатке - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Спасатели эвакуировали двух собак с оторвавшейся льдины в бухте Раковой
2 февраля, 06:16
 
Хорошие новостиПроисшествияОхотское мореРоссияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
