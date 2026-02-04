Со льдины, которую унесло в море около Сахалина, спасли более 70 рыбаков

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. На юге Сахалина с оторвавшейся льдины спасли семь десятков рыбаков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло в Охотском море в районе села Стародубского Долинского района. Из-за шестиметровой трещины, которая образовалась после подвижек льда, рыбаки оказались отрезанными в 800 метрах от берега.