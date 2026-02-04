Рейтинг@Mail.ru
"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала переполох на Западе - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ryutte-2072331265.html
"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала переполох на Западе
"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала переполох на Западе - РИА Новости, 04.02.2026
"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала переполох на Западе
Генсек НАТО Марк Рютте делает все возможное ради срыва переговоров между Россией, Украиной и США, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:53:00+03:00
2026-02-04T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
марк рютте
золтан кошкович
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071936986_0:289:2915:1929_1920x0_80_0_0_753b3db76567b5aba44ced2f8f5abbf7.jpg
https://ria.ru/20260204/ukraina-2072310961.html
https://ria.ru/20260204/orban-2072316495.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071936986_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_c951afdf27897b87fe6f7dfdf4000ed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, марк рютте, золтан кошкович, нато, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Марк Рютте, Золтан Кошкович, НАТО, Верховная Рада Украины
"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала переполох на Западе

Кошкович: Рютте делает все возможное для провала переговоров РФ и Украины

© REUTERS / Andrii NesterenkoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте делает все возможное ради срыва переговоров между Россией, Украиной и США, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя его выступление в Верховной раде.
"Рютте, который так стремился поставить нас на колени, отдал бы все Украине: оружие, самолеты, корабли и солдат. Тот факт, что это может привести к крупной войне, его не беспокоит", — написал он в соцсети X.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 20:44
По словам аналитика, генсек НАТО делает все для того, чтобы "любой ценой предотвратить успех американо-российско-украинских мирных переговоров".
Накануне Рютте, выступая в Раде, заявил, что иностранные войска от тех стран НАТО, "кто согласился", появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Будут высланы". Орбан резко отчитал власти Украины
Вчера, 21:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАМарк РюттеЗолтан КошковичНАТОВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала