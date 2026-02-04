https://ria.ru/20260204/ryutte-2072331265.html
"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала переполох на Западе
"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала переполох на Западе - РИА Новости, 04.02.2026
"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала переполох на Западе
Генсек НАТО Марк Рютте делает все возможное ради срыва переговоров между Россией, Украиной и США, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан РИА Новости, 04.02.2026
"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала переполох на Западе
Кошкович: Рютте делает все возможное для провала переговоров РФ и Украины