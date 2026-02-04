МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Речь генерального секретаря НАТО Марка Рютте была адресована президенту США Дональду Трампу, заявил в эфире телеканала Phoenix немецкий политолог Андреас Умланд.
«
"Я думаю, что этот визит, а также заявления Рютте, прежде всего, для Трампа", — сказал он.
По словам эксперта, этот визит не имел никакого значения для Украины, так как она не является членом блока, а ее вступление в альянс также не предвидится. Одновременно с этим, визит не позволил Украине получить больше систем ПВО, а сам Рютте не предпринял никаких практических действий, ограничившись лишь словами поддержки. Визит был организован, чтобы подать сигнал главе Белого дома о позиции НАТО по украинскому конфликту, пояснил Умланд.
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Слова о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия российских войск —то именно принуждение к мирному решению.