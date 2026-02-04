Рейтинг@Mail.ru
"Победить Россию": депутат Рады выступил с призывом после речи Рютте
01:19 04.02.2026 (обновлено: 10:18 04.02.2026)
"Победить Россию": депутат Рады выступил с призывом после речи Рютте
"Победить Россию": депутат Рады выступил с призывом после речи Рютте - РИА Новости, 04.02.2026
"Победить Россию": депутат Рады выступил с призывом после речи Рютте
Выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде Украины демонстрирует упадок Запада, заявил депутат Артем Дмитрук. РИА Новости, 04.02.2026
в мире, украина, россия, киев, марк рютте, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Марк Рютте, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"Победить Россию": депутат Рады выступил с призывом после речи Рютте

Дмитрук назвал жестом умирающей цивилизации выступление Рютте в Раде

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. 3 февраля 2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. 3 февраля 2026
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде Украины демонстрирует упадок Запада, заявил депутат Артем Дмитрук.
«
"Это апогей. Это жест умирающей цивилизации. Это публичный ритуал Запада", — написал он в Telegram-канале.
В Совфеде прокомментировали слова Рютте о войсках на Украине
Вчера, 19:19
В Совфеде прокомментировали слова Рютте о войсках на Украине
Вчера, 19:19
По словам парламентария, Рютте продолжает говорить о якобы военной угрозе со стороны России, чтобы хоть как-то оправдать некомпетентность Запада и невозможность на что-либо повлиять. Один на один они бессильны перед Россией, пояснил политик, поэтому продолжают использовать Украину.
"Просто возможность Запада "держать диалог с Россией", возможность Запада тянуть время и верить в то, что они ещё смогут ослабить или победить Россию. Конечно, многие из них уже поняли неизбежность, но все равно пытаются выторговать нашими жизнями "плюшки" для себя", — предупредил Дмитрук.
Захарова иронично отреагировала на выступление Рютте в полупустом зале Рады
Вчера, 18:47
Захарова иронично отреагировала на выступление Рютте в полупустом зале Рады
Вчера, 18:47
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Слова о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия российских войск —то именно принуждение к мирному решению.
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов
Вчера, 16:40
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов
Вчера, 16:40
 
В миреУкраинаРоссияКиевМарк РюттеАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
