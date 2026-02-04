Рейтинг@Mail.ru
Рубио поцеловал Ананд на встрече министров в Вашингтоне - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/rubio-2072326716.html
Рубио поцеловал Ананд на встрече министров в Вашингтоне
Рубио поцеловал Ананд на встрече министров в Вашингтоне - РИА Новости, 04.02.2026
Рубио поцеловал Ананд на встрече министров в Вашингтоне
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Канады Анита Ананд поцеловались во время общего группового фото на встрече министров в Вашингтоне,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:26:00+03:00
2026-02-04T22:26:00+03:00
в мире
сша
канада
анита ананд
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306246_0:260:1694:1213_1920x0_80_0_0_1b6f48a68fe044e1c7720c8d41edecc3.jpg
https://ria.ru/20250508/tramp-2015721777.html
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306246_0:226:1694:1497_1920x0_80_0_0_d468a8154257cdf7508e89cc558a1044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, анита ананд, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Канада, Анита Ананд, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио поцеловал Ананд на встрече министров в Вашингтоне

Рубио поцеловался с Ананд, несмотря на напряженность в отношениях США и Канады

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Канады Анита Ананд поцеловались во время общего группового фото на встрече министров в Вашингтоне, несмотря на сохраняющееся обострение отношений между двумя странами.
Ранее в среду в Вашингтоне завершилась первая встреча министров иностранных дел из более чем 50 стран, посвященная критически важным минералам и цепочкам их поставок.
Рубио прибыл одним из последних для группового фото. Подойдя к своему месту в центре первого ряда, он поднялся на две ступеньки выше, где стояла Ананд, и поцеловал её в щечку.
Поцелуй Рубио и Ананд произошел на фоне напряженности между канадским премьер-министром Марком Карни и президентом США Дональдом Трампом после критики канадским лидером политики американского лидера в ходе выступления на форуме в Давосе и последующих угроз Трампа ввести 100% пошлины против Канады из-за сотрудничества с Китаем.
Марк Карни и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
СМИ: Трамп и Карни нашли общий язык в ходе беседы за закрытыми дверями
8 мая 2025, 03:44
 
В миреСШАКанадаАнита АнандМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала