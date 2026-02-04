Рубио признался, что не уверен в шансах на соглашение США и Ирана

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что сомневается в вероятности достижения соглашения с Ираном, отметив сложность текущих переговоров перед пятничной встречей.
«
"Они (Иран – ред.) выразили желание встретиться и обсудить вопросы. Если они передумают, для нас это тоже нормально. Мы предпочитаем встретиться и поговорить. Я не уверен, что с этими людьми можно достичь соглашения, но мы постараемся это выяснить. Мы не видим никакого вреда в том, чтобы попытаться понять, возможно ли что-то сделать", - сказал Рубио журналистам.
Иран и США проведут 6 февраля в Омане переговоры по ядерной тематике, сообщает иранское агентство ISNA. Как уточняет агентство, формат встречи будет аналогичен предыдущим - при посредничестве оманской стороны. Сторону Ирана возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, США представит спецпосланник президента Стив Уиткофф, рассматривается также возможное участие зятя американского лидера Джареда Кушнера.
По данным Wall Street Journal, после переговоров ближневосточных официальных лиц с иранскими дипломатами ожидания от пятничной встречи в Абу-Даби снизились. Предполагается, что обсуждения будут проходить в формате обмена мнениями, а некоторые официальные лица считают военную конфронтацию практически неизбежной.