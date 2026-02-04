https://ria.ru/20260204/rubio-2072304991.html
Рубио назвал критически важные минералы частью будущего Украины
Рубио назвал критически важные минералы частью будущего Украины - РИА Новости, 04.02.2026
Рубио назвал критически важные минералы частью будущего Украины
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что критические минералы являются частью экономического будущего Украины после завершения вооруженного конфликта с Россией. РИА Новости, 04.02.2026
Рубио назвал критически важные минералы частью будущего Украины
Рубио назвал критически важные минералы частью экономического будущего Украины
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что критические минералы являются частью экономического будущего Украины после завершения вооруженного конфликта с Россией.
"Что касается критически важных минералов, то это часть экономического процветания Украины
и её будущего. Эта война когда-нибудь закончится, и когда это произойдёт, Украина должна будет суметь задействовать все ресурсы своей страны, чтобы восстановиться", - сказал Рубио
на мероприятии в госдепе, посвященном критически важным минералам.
США
и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
Критические минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.