19:45 04.02.2026 (обновлено: 19:50 04.02.2026)
Рубио назвал критически важные минералы частью будущего Украины
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что критические минералы являются частью экономического будущего Украины после завершения вооруженного конфликта с Россией. РИА Новости, 04.02.2026
в мире
украина
сша
россия
марко рубио
мирный план сша по украине
в мире, украина, сша, россия, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
Рубио назвал критически важные минералы частью будущего Украины

Рубио назвал критически важные минералы частью экономического будущего Украины

© AP Photo / Kevin WolfГоссекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что критические минералы являются частью экономического будущего Украины после завершения вооруженного конфликта с Россией.
«
"Что касается критически важных минералов, то это часть экономического процветания Украины и её будущего. Эта война когда-нибудь закончится, и когда это произойдёт, Украина должна будет суметь задействовать все ресурсы своей страны, чтобы восстановиться", - сказал Рубио на мероприятии в госдепе, посвященном критически важным минералам.
США и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
Критические минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на конференции по критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
США предложили механизм стабилизации рынка критических минералов
Вчера, 17:24
 
В миреУкраинаСШАРоссияМарко РубиоМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
