Рубио назвал критически важные минералы частью будущего Украины

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что критические минералы являются частью экономического будущего Украины после завершения вооруженного конфликта с Россией.

В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.