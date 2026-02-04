Рейтинг@Mail.ru
19:13 04.02.2026 (обновлено: 19:17 04.02.2026)
Рубио рассказал, от чего зависит результативность переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что результативность переговоров с Ираном зависит от решений по дальности баллистических ракет, ядерной программе и другим вопросам.
"Я думаю, чтобы переговоры действительно привели к чему-то значимому, они должны охватывать ряд вопросов. В том числе дальность их баллистических ракет, их поддержку террористических организаций по всему региону, их ядерную программу, а также обращение с собственным населением", - сказал Рубио на мероприятии в госдепе, посвященном критически важным минералам.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Переговоры США и Ирана вряд ли дадут результат, пишет WSJ
Вчера, 17:50
 
В миреСШАИранМарко Рубио
 
 
