Рубио рассказал, от чего зависит результативность переговоров с Ираном
Рубио рассказал, от чего зависит результативность переговоров с Ираном - РИА Новости, 04.02.2026
Рубио рассказал, от чего зависит результативность переговоров с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что результативность переговоров с Ираном зависит от решений по дальности баллистических ракет, ядерной программе и другим... РИА Новости, 04.02.2026
Рубио рассказал, от чего зависит результативность переговоров с Ираном
Рубио: результативность переговоров с Ираном зависит от решений по ряду вопросов